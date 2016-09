„Gerüche, die ich aus Dresden nicht kenne“ Eine Grünen-Abgeordnete hatte die Debatte um Emissionen aus dem Stahlwerk neu entfacht. Jetzt war sie dort zu Gast.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wo Stahl gekocht wird, dampft es. Doch sind die Wolken über dem Feralpi Stahlwerk in Riesa auch gesundheitsgefährdend? Darüber wird derzeit in der Stadt gestritten – wieder einmal. © Sebastian Schultz Wo Stahl gekocht wird, dampft es. Doch sind die Wolken über dem Feralpi Stahlwerk in Riesa auch gesundheitsgefährdend? Darüber wird derzeit in der Stadt gestritten – wieder einmal.

Mit dieser halbseitigen Anzeige hat sich die Riesaer Bürgerinitiative „Für Lebenswertere Umwelt!“ jetzt im Sonntagswochenblatt zu Wort gemeldet.

Katja Meier sitzt für die Grünen im Landtag. Die 37-Jährige stammt aus Zwickau und hat Politikwissenschaft studiert.

Macht das Stahlwerk krank? Eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Katja Meier (Grüne) zur vergleichsweise hohen Krebsrate in Riesa hat in der Stadt für Aufsehen gesorgt. Wohl als erste Grünen-Politikerin überhaupt war sie diese Woche zu einem Gespräch bei Feralpi in Riesa. Die SZ hat nachgefragt.

Frau Meier, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, in Riesa zu wohnen?

Grundsätzlich ja. Die Stadt hat einen guten Bahnanschluss. Mir ist das Kulturangebot wichtig. Schön ist die Lage an der Elbe – in Dresden wohne in der Nähe des Flusses, das schätze ich sehr. Allerdings rieche ich, wenn ich in Riesa aus dem Zug steige, manchmal Gerüche, die ich aus Dresden nicht kenne.

Was meinen Sie damit?

Riesa ist ein Industriestandort, die Betriebe liegen mitten in der Stadt. Deshalb gibt es seit Jahren eine Diskussion über deren gesundheitliche Auswirkungen. Ich habe meine Kleine Anfrage zu den Krebserkrankungen in Riesa nicht ohne Grund gestellt: Ein Stahlwerk ist nun mal kein Windrad.

In der Anfrage fragten Sie unter anderem an, ob der Staatsregierung ein Zusammenhang zwischen den von Feralpi ausgestoßenen Schadstoffen und der Krebsrate in Riesa bekannt ist. Die Antwort des Freistaats lautete: „nein“. Haben Sie nach dem Besuch bei Feralpi neue Erkenntnisse?

Zunächst: Ich habe mit den Herren Schaefer und Schreiber (der Werksdirektor und der Umweltbeauftragte bei Feralpi, d.Red.) ein offenes Gespräch führen können. Das ist umso wichtiger, als es seit Jahren eine harte Auseinandersetzung in Riesa gab, die Verletzungen verursacht hat. Interessant für mich zu sehen: Eine neue Sortieranlage stellt sicher, dass nicht mehr so viel Fremdstoffe wie etwa Autoreifen mit verbrannt werden. So steigt die Qualität des Stahls und der Schadstoffausstoß geht zurück.

Aber zurück zum Krebs ...

Mit meiner Kleinen Anfrage wollte ich feststellen, wie die Krebsfälle im Vergleich der Region dastehen. Und Riesa hat mehr Krebsfälle als andere Städte.

Laut Feralpi hat das aber vor allem mit dem hohen Durchschnittsalter in Riesa zu tun: Der Riesaer ist laut Statistischem Landesamt im Schnitt mit 51 Jahren fast fünf Jahre älter als

der Durchschnitts-Radebeuler ...

Feralpi hat mir beim Gespräch am Dienstag Zahlen zu Alter und Krebsfällen vorgelegt, die das Unternehmen ganz aktuell beim Krebsregister angefragt hat. Demnach sind vor allem die Haut- und Lungenkrebsfälle in Riesa, auch wenn man berücksichtigt, dass die Riesaer einen höheren Altersdurchschnitt aufweisen, auffällig. Ich werde dem noch einmal nachgehen. Allerdings wünsche ich mir, dass es keiner Anfrage im Landtag bedarf, dass ein großes Unternehmen solche Zahlen recherchiert und öffentlich macht. Feralpi sollte von sich aus Transparenz herstellen.

Feralpi verweist darauf, schon für die geplante Werks-Erweiterung umfangreiche Gutachten zum Thema Gesundheit in Auftrag gegeben zu haben ...

Dabei sind dem Landesumweltamt fehlerhafte Messdaten aufgefallen. Zudem: Welcher Bürger – von der Bürgerinitiative abgesehen – wälzt sich schon durch dicke Akten? Das Unternehmen muss aktiv auf die Riesaer zugehen und ihnen nicht nur ein Gutachten vor die Nase halten.

Wie geht es nach dem Gespräch in Riesa nun weiter?

Ein Gesprächsfaden ist mit dem Besuch entstanden. Die Umweltschutzorganisation BUND hat weitere Messungen zu Schadstoffen in der Luft in Auftrag gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Ergebnisse, die bald vorliegen sollen. Ich hoffe, dass damit die konfrontative Lage in der Stadt entschärft wird. Das Wichtigste aber ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden.

Nun hat Feralpi in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben Millionen in den Umweltschutz investiert. Das genügt Ihnen nicht?

Ziel muss es sein, die Emissionen so weit wie möglich einzudämmen. So fordert die Bürgerinitiative, dass die Luken auf dem Dach geschlossen und so keine Rauchwolken mehr abgelassen werden. Auf eine entsprechende Nachtaufnahme der Bürgerinitiative erklärte mir Herr Schaefer, dass das Bild von 2007 sei und solche Wolken heute „nicht mehr so oft“ abgegeben würden. Ich erwarte aber, dass so etwas nicht seltener passiert, sondern nie.

Kann es denn aus Ihrer Sicht überhaupt eine Art „gute Nachbarschaft“ zwischen einem Stahlwerk und Anwohnern geben? Oder gehört ein Stahlwerk-Standort nicht in die Stadt?

Anderswo funktioniert das Nebeneinander doch auch. Aber hier in Riesa liegen jahrelange Verletzungen vor ... Darum habe ich den Schritt gemacht und war bei Feralpi. Gern bleibe ich mit der Bürgerinitiative und natürlich auch mit dem Unternehmen im Gespräch. Allerdings lasse ich mir nicht verbieten, weitere Kleine Anfragen zu stellen.

In Ihrer Pressemitteilung zu den Krebsfällen in Riesa sprachen Sie auch die geplante Hafen-Erweiterung an. Dadurch drohe eine höhere Feinstaubbelastung in der Stadt. Ist denn ein Güterverkehr per Schiff nicht im Interesse der Grünen?

Das Problem ist, dass die per Schiff transportierte Fracht stark zurückgeht – und stattdessen der Transport per Lkw wächst. Warum muss man unter solchen Bedingungen den Hafen ausbauen?

Nun – der Hafen Riesa wirbt damit, gerade in der Verbindung von Straße, Schiene und Fluss erfolgreich zu sein ...

Ein neuer Containerumschlagplatz für Bahn und Lkw ist nicht an den Hafen gebunden. Es finden sich sicherlich andere Flächen, die für Schienen- und Straßenverkehr besser erschlossen, konfliktfreier betreibbar sind und nicht im Hochwassergebiet liegen.

Gespräch: Christoph Scharf

zur Startseite