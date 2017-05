Gersdorfer Mühle lädt ein Der Eigentümer bietet am Mühlentag Führungen durch die Anlage an. Zu anderen Mühlen ist der Anfahrtsweg weiter.

Blick auf Windmühle Gersdorf. © Dietmar Thomas

Dorffest und Mühlentag treffen an diesem Wochenende in Gersdorf aufeinander. Obwohl Familie Wolf, Miteigentümer der dortigen Paltrockmühle, in das Fest mit eingebunden ist, öffnet Harald Wolf zum Mühlentag am Pfingstmontag die Anlage. Zwischen 11 und 16 Uhr bietet er Interessierten Führungen durch das aus dem 19. Jahrhundert stammende Bauwerk an. Die einstige Bockwindmühle wurde 1951 durch die Firma Karl Kühl zur Paltrockwindmühle umgebaut und im Jahr 2000 saniert. Sie gilt als das Wahrzeichen von Gersdorf.

Auch in der Margarethenmühle in Naußlitz können sich Interessierte am Montag über die Anlage informieren, obwohl sie als solche nicht mehr betrieben wird. Im kleinsten Gastraum des Hauses im untersten Stockwerk befinden sich noch Teile der alten Technik, die besichtigt werden können. 1555 wurde die ehemalige Wassermühle erstmals erwähnt. Sie war einst als Schrotmühle mit oberschlächtigem Wasserrad in Betrieb. Die Teiche, die sich in der Nähe befinden, waren als Speicherbecken der Antrieb der Mühle. Bis 1944/45 war sie in Betrieb. Jetzt ist in der Mühle ein Gasthaus und Hotel.

Ölmühle bleibt geschlossen

Geschlossen bleibt in diesem Jahr die Ölmühle auf dem Gut Gadewitz, wie auf der Internetseite zu lesen ist. Normalerweise veranstaltet Inhaberin Maja Horlacher alle zwei Jahre am Pfingstmontag ein Hoffest. Das vergangene war 2015. Rein rechnerisch wäre 2017 das nächste. Aber: „Aus familiären Gründen fällt das Hoffest in diesem Jahr aus“, sagt Dieter Horlacher auf Nachfrage. Ob es 2018 wieder ein Hoffest geben wird, stehe noch nicht fest.

Die Auswahl an Mühlen am Pfingstmontag ist daher im Altkreis eher gering. Wer aber über die ehemalige Kreisgrenze hinaus fährt, der findet auch in Mittelsachsen weitere geöffnete Mühlen. Besichtigungen und Führungen sowie Kinderreiten und Traktorfahrten gibt es an der Kröhnertmühle in Burkersdorf bei Frauenstein. Geöffnet ist zudem die Kaltofenmühle Friedebach. Einen Backtag in der Backscheune mit Brot und Kuchen veranstalten die Betreiber der Wegefahrter Mühle bei Oberschöna. Ab 10 Uhr sind die Besucher willkommen. Es gibt auch hier Führungen, für die Kinder kommt der Freizeit-Bus mit verschiedenen Aktivitäten. Zudem wird Wegefahrter Fassbier ausgeschenkt.

zur Startseite