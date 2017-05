Gerodur will expandieren Der Neustädter Kunststoffverarbeiter hat sich im einstigen Dachziegelwerk eine Fläche gesichert. Denn das Unternehmen braucht Platz.

Das Logistikzentrum des Kunststoffverarbeitungsbetriebes Gerodur in Langburkersdorf braucht mehr Platz. Deshalb soll im ehemaligen Dachziegelwerk gebaut werden. © Dirk Zschiedrich

Einer der größten Arbeitgeber in Neustadt, der Kunststoffverarbeitungsbetrieb Gerodur, will sich an seinem Standort an der Andreas-Schubert-Straße in Langburkersdorf vergrößern. Das Unternehmen hatte sich bereits 2011 ein Grundstück auf dem Gelände des ehemaligen Dachziegelwerkes gleich in der Nachbarschaft reserviert. Nun hat sich die Firma eine weitere Fläche gesichert. In der jüngsten Sitzung des Neustädter Stadtrates wurde der Verkauf besiegelt.

Gerodur hat ganz konkrete Pläne. Laut Aussage der Stadtverwaltung ist eine Erweiterung des Logistikzentrums geplant. Außerdem würden zusätzliche Flächen für das Freilager gebraucht. Denn Gerodur hat in den vergangenen Jahren seine Produktionskapazität gesteigert. Nun wird mehr Platz benötigt. Das vorhandene Betriebsgelände bietet diesen nicht mehr. Die Erweiterungen betreffen das Grundstück, das Gerodur bereits vor sechs Jahren gekauft hatte. Rund 4,8 Hektar groß ist das Areal, das unmittelbar an das Gelände des Kunststoffröhrenherstellers grenzt. Nun geht ein weiteres, knapp 2 500 Quadratmeter großes Grundstück an den Betrieb über. Dabei handelt es sich um ein fast 300 Meter langes Teilstück an der Werner-von-Siemens-Straße im Gewerbegebiet. Es ist das Verbindungsstück zwischen dem 2011 gekauften Grundstück und dem jetzigen Werksgelände. Die Kommune wird es für rund 140 000 Euro an Gerodur veräußern.

Die Straße wurde vor etwa zehn Jahren gebaut – auch mithilfe von Fördermitteln vom Freistaat. Deren Bewilligung war damals an eine 25-jährige Bindungsfrist geknüpft. Da diese nun vorfristig aufgelöst wird, muss Neustadt einen Teil der Fördermittel zurückzahlen. Um rund 118 000 Euro handelt es sich. Durch den Verkauf der Straße und der verkehrstechnischen Anlagen an die Firma Gerodur macht Neustadt unterm Strich aber dennoch ein Plus.

