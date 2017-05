Gernot Jerxsen ist Chordirektor Der Chorleiter-Verband gestand dem bekannten Dirigenten die seltene Titel-Ehre zu. Derzeit führt er fünf Ensembles.

Gernot Jerxsen in Stadt Wehlen, wo er im vergangenen Sommer bei der Nacht der 1 000 Lichter ein gemeinsames Konzert von vier Chören dirigierte. © Marko Förster

Der langjährige Dirigent des Sächsischen Bergsteigerchores „Kurt Schlosser“ und nunmehr freischaffende Chordirigent Gernot Jerxsen wurde mit dem selten verliehenen Ehrentitel „Chordirektor“ durch den Fachverband Deutscher Berufschorleiter ausgezeichnet. Grund sind Jerxsens große Verdienste um die Chorbewegung, insbesondere im Raum Sächsische Schweiz, und sein hoher Qualitätsanspruch im Bereich Chormusik. Er ist damit, neben Nico Nebe, der einzige Chordirigent im Freistaat Sachsen, dem diese Auszeichnung durch einen der Fachverbände zuteil wurde.

In einer Feierstunde am 24. April im Sächsischen Landtag in Dresden erhielt Gernot Jerxsen die Ernennungsurkunde aus den Händen von Landtagspräsident Matthias Rößler und dem Pirnaer Landtagsabgeordneten Oliver Wehner (beide CDU). Mit dabei waren Vertreter seiner eigenen Chöre und befreundeter Chor- und Musikensembles.

Matthias Rößler würdigte unter anderem Jerxsens ehrgeiziges Engagement als langjähriger künstlerischer Leiter und Initiator des „großen Chortreffens Sächsische Schweiz“ in der Zeit von 1994 bis 2008 mit 85 beteiligten Chören und insgesamt über 14 000 Besuchern. Jerxsen übernahm 2013 mit dem Richard-Wagner-Chor Graupa eine hohe Verantwortung und trug gleich anschließend mit seinem Chor zum Erfolg der „Wagnerfestspiele Graupa“ unter Regie von Andreas Gärtner aus Dresden bei. Zehn Jahre lang leistete er als Dirigent des Sächsischen Bergsteigerchores „Kurt Schlosser“ seinen Beitrag dazu, das Ensemble weiterzuentwickeln. Besonders auch in den 90er-Jahren übernahm Jerxsen als Absolvent der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden zahlreiche Chöre und rettete diese damit vor dem absehbaren Aus. Heute absolviert er ein enormes Arbeitspensum als Chef des 64 Personen starken Friedrich-Silcher-Chores Dippoldiswalde und weiterer fünf Chöre. (SZ)

