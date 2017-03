Gern genutzt als Pausenfüller Das neue Angebot der Spielträumer im Schulclub muss sich erst noch etablieren. Auch in den Osterferien es etwas los.

Woran es lag, dass sich Petra Santer am Sonnabend der Spiele-Inventur statt der Gästebetreuung widmete, bleibt Spekulation. Vielleicht lag es am Wetter mit teilweise heftigem Regen und Hagelschauern, dass sich keine Familien in den Schulclub in der Oberschule verirrten oder weil sich das Angebot noch nicht genügend herumgesprochen hat – die Mitarbeiterin des Spielträume-Vereins Naundorf weiß es nicht. Für sie steht fest: „Wir tun alles, um das, was wir in Leisnig anbieten, bekannt zu machen, nutzen Aushänge, das Amtsblatt, die Presse, sprechen selbst Schüler an“, zählt Petra Santer auf. Seit reichlich einem Monat ist sie mit Ursula Dörner, einer geförderten Fachkraft, dreimal in der Woche in den Räumen des Clubs an der Karl-Wagler-Straße, um Schüler jeden Alters in deren Freizeit zu betreuen. Von einem täglichen Ansturm können die beiden Frauen aber längst noch nicht reden.

„Wirklich gut genutzt werden die Räume, um Freistunden zu überbrücken“, schätzt Petra Santer ein. Manche Schüler würden auch nachmittags einen Bus später nach Hause fahren, um im Club noch etwas Zeit zu verbringen. Das ist bei einer immer größer werdenden Auswahl an Gesellschafts-, Karten- und Brettspielen möglich, die die Spielträumer aus der Ludothek in Naundorf mitbringen. Darüber hinaus kann gelesen und gequatscht werden, stehen Tischtennis und -kicker sowie ein Billardtisch bereit.

„Nochmal her kommen am späteren Nachmittag allerdings kaum Schüler“, bedauert Petra Santer. Damit sich das ändert, sammelt sie weiter Wünsche, was die Kinder und Jugendliche locken könnte. Wenn es ins Budget des Vereins passt, könnte sie sich vorstellen, mal Fachleute einzuladen, die übers Nageldesign informieren oder Schminktipps geben. Vieles sei denkbar. „Nur kennen müssen wir die Wünsche schon“, so Petra Santer.

Sie wird wahrscheinlich auch noch einen nächsten Familientag in Leisnig anbieten. Bleibt die Resonanz aus, ist es denkbar, dass die Spielträumer mit diesem Angebot nach Naundorf wechseln. Die Stammgäste dort würden sich gewiss freuen.

Doch zunächst gibt es bei den Spielträumern im Schulclub der Leisniger Oberschule wieder Angebote während der Osterferien. Die Räume stehen am 19. und 20. April von 13 bis 17 Uhr offen. Unter anderem kann es eine Waffelbäckerei geben und was sich die Nutzer sonst noch so vorstellen. Am 18. und 21. April bieten die Spielträumer die Feriengestaltung im Kinder- und Jugendhaus in Naundorf an. Von 8 bis 16 Uhr ist unter anderem eine Wanderung und anschließend das Gestalten mit Naturmaterial geplant.

Öffnungszeiten Schulclub im Keller der Oberschule Leisnig zur freien Freizeitgestaltung: montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Alle Kinder ab sechs Jahren sind willkommen.

zur Startseite