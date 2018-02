Kegeln Geringswaldern droht die Relegation Tagesbestwert genügt im Vogtland nicht, um die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen.

Treuen/Geringsalde. Der LWV Geringswalde hat in der 2. Verbandsliga Staffel 1 auswärts erneut verloren, so dass der Mannschaft durchaus die Relegation drohen kann. Obwohl Axel Mißbach im letzten Durchgang mit tollen 589 Kegeln der Tagesbestwert gelang, war die Vorentscheidung in der Begegnung bereits zuvor gefallen.

Die Gastgeber aus dem Vogtland fanden schnell ins Spiel, gewannen beide Auftaktduelle und kamen zu einem Plus von 101 Kegeln. In den nachfolgenden Runden trennten sich die Kontrahenten jeweils 1:1, der Rückstand bei den Kegeln blieb für die Geringswalder aber bestehen. Am Ende jubelten die Rot-Weißen, denn mit dem Heimsieg gelang ihnen die Revanche für die Hinspielniederlage und zugleich ein wesentlicher Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Durch den überraschend klaren 8:0 Auswärtserfolg von Zschorlau in Seelingstädt bekamen die Aussichten des LWV-Teams auf den wichtigen siebten Tabellenplatz einen zusätzlichen Dämpfer, obwohl die Mannschaft in den verbleibenden vier Punktspielen dreimal Heimrecht hat. Da kreuzen allerdings mit Mehltheuer und Sprotta die Hochkaräter und Aufstiegsanwärter in Geringswalde auf. (DA/hma)

Rot-Weiß Treuen – LWV Geringswalde 6:2

Rot-Weiß Treuen: Lindner (529), Singer (544), Bachmann (485), Schnurrbusch (584), Reinholz (567), Wolf (530).

LWV Geringswalde: Poppitz (480), Eschner (492), Marschner (512), Herbst (524), Hammer (512), Mißbach (589).

