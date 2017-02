Kegeln Geringswalder setzen sich ab Die Kegler des LWV haben drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern. Zur Meisterschaft fehlt aber noch ein Sieg.

Die Kegler des LWV Geringswalde haben nach dem Sieg gegen Trebsen den Aufstieg im Blick. Jürgen Poppitz (von links), Axel Mißbach, Torsten Herbst, Jens Gramens, Dirk Hammer und Mirko Claus brauchen noch einen Sieg aus zwei Spielen. © Dietmar Thomas

Dieser Erfolg war ganz wichtig. Deutlich mit 6:2 setzten sich die Kegler des LWV Geringswalde gegen den KSV Rotation Trebsen durch. Mit ihrem vierten Sieg in Folge gewannen die Geringswalder nicht nur das Spitzenspiel der Bezirksliga 120, sondern bauten damit die Tabellenführung weiter aus. Der LWV hat nun drei Punkte Vorsprung vor dem SSV 1952 Torgau sowie den Trebsenern.

Bei noch zwei ausstehenden Punktspielen haben es die Geringswalder nunmehr selbst in der Hand, als Klassenneuling neben dem Staffelsieg, gleichbedeutend mit dem Bezirksmeistertitel des Keglerverbandes Leipzig, auch den Durchmarsch in die 2. Verbandsliga Sachsen zu schaffen. Am 4. März hat die Mannschaft hierfür die erste Möglichkeit, wenn sie in Torgau auf den neuen Tabellenzweiten trifft. Am letzten Spieltag (18. März) empfangen die Geringswalder Olympia Leipzig und wollen die Saison ohne Heimniederlage abschließen.

Im Spiel gegen Trebsen begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Nach starkem Beginn führte der Gastgeber nach vier Einzelduellen zwar mit 3:1, aber die Gäste lagen bei den Gesamtkegeln nur mit einem Holz zurück. Das Finale war dann nichts für schwache Nerven. Nachdem sich in den Einzelspielen ein 1:1 abzeichnete, fiel die Entscheidung bei den Gesamtkegeln buchstäblich mit dem letzten Wurf aller vier Kegler. Mit dem abschließenden Ergebnis von 3037:3035 sicherte sich das LWV-Team auch die zusätzlichen zwei Mannschaftspunkte zum Gesamterfolg. Für die Bestleistungen sorgten der Trebsener Sebastian Dietze mit 541 Kegeln sowie Dirk Hammer für den LWV mit 539 Kegeln. (DA/hma)

