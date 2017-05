Geringswalder holen Kreispokal Auf der heimischen Bahn setzt sich der Vizemeister gegen den Meister des Spielbereichs durch.

In einem spannenden Turnier, das erst im Finaldurchgang entschieden wurde, jubelten am Ende die Kegler und Anhänger der Geringswalder LWV-Reserve. In den Punktspielen hatte man sowohl in der Hin- und Rückrunde wie auch im Finale Niederlagen gegen den Regionalligameister Döbelner SC IV einstecken müssen, der auch als Favorit ins Pokalfinale ging. Im ersten Durchgang brachte zunächst Sven Altenburger mit einer guten Leistung von 408 Kegeln das Leisniger Team in Front. In der zweiten Runde übernahm Döbeln durch 409 Kegel von Benno Lauterbach die Führung vor den Geringswalde, wo Jens Gramens mit der tollen Turnierbestleistung von 425 Kegeln den Rückstand auf die Spitze verringerte. Nach dem dritten Durchgang gab es wieder einen Führungswechsel. LWV-Senior Eberhard Heese erreichte gute 393 Kegeln und profitierte von schwächeren Ergebnissen seiner Kontrahenten. René Zorn gelang in dieser Runde mit 385 Kegeln das höchste Ergebnis für Pokalverteidiger Waldheim, der insgesamt recht schlecht ins Turnier gestartet war und schnell den Anschluss auf die anderen drei Teams verloren hatte. In einem spannenden Finale kam Döbeln durch Ulf Fausel mit 409 Kegeln nochmals mächtig auf, doch LWV-Kegler Mirko Eschner konterte mit einem letzten starken Abräumspiel und machte damit den Pokaltriumph des Vizemeisters perfekt. (DA/hma)

