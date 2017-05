Geringswalder holen Double Nach der Meisterschaft bejubeln die Mittelsachsen auch den Gewinn des Bezirkspokals.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Aufatmen und Jubel bei allen Aktiven und Anhängern des Geringswalder LWV-Teams am Ende eines durchweg spannenden aber auch schweißtreibenden Finals des Jordan-Pokals (Bezirkspokal) in Bennewitz. Mit tollen Leistungen ab dem zweiten Durchgang durch Einwechsler Dirk Hammer und anschließend durch Mirko Claus sowie Axel Mißbach hatten sich die Mittelsachsen nach der Bezirksmeisterschaft nun auch den Bezirkspokal gesichert und damit einen tollen Abschluss der Pflichtwettbewerbe hingelegt.

Erst auf der letzten Bahn konnten die Geringswalder dabei den stark spielenden und lange Zeit führenden Außenseiter vom Hohburger SV überholen und den mit der Tagesbestleistung von Alexander Bormann (461 Kegel) aufkommenden Kontrahenten von Olympia Leipzig in Schach halten. Das vierte Finalteam, der SV Beilrode, hatte bereits im ersten Durchgang den Anschluss verloren und damit auch die Chancen auf einen Podestplatz.

Bevor die Geringswalder nun ihr Startrecht im DKBC-Pokal 2018 nutzen, werden sie ab Juni noch einige interessante Turniere in Leisnig sowie Mittweida besuchen und richtet zudem auf der Heimanlage in Altgeringswalde bereits zum 10. Mal das beliebte Paarkampfturnier im Tandemmodus aus. Dazu erwartet man vom 9. bis 11. Juni 30 spielstarke Duos von Kreisspielklassen bis hin zur Bundesliga, eine tolle Stimmung auf der Anlage und spannende Auseinandersetzungen in allen fünf Durchgängen mit je sechs Paaren. (DA/hma)

