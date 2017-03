Geringswalder feiern Durchmarsch Die LWV-Kegler sind erst vor einem Jahr aufgestiegen. Jetzt geht es noch weiter nach oben.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Auch am letzten Spieltag der Bezirksligasaison hatten die zahlreichen Anhänger der Kegler des LWV Geringswalde Grund zum Jubeln. Die gegen den drohenden Abstieg spielende SG Olympia Leipzig hielt die Begegnung zwar lange Zeit offen, musste die Punkte aber doch in Geringswalde lassen. Nach einem 3:3 bei den Einzelduellen reichte den Gastgebern die stärkere Leistung bei den Gesamtkegeln. Der LWV-Sechser holte sich, ohne an eigene Bestleistungen anknüpfen zu können, die entscheidenden zwei Zusatzpunkte durch einen klaren 2980:2891-Erfolg. Die Tageshöchstwerte erreichten Alexander Borrmann mit 528 Kegeln für Olympia und Torsten Herbst, der es auf 512 Zähler brachte, für den LWV.

Die gute Stimmung auf Gastgeberseite hielt nach dem Spielende noch lange an, denn schließlich hatten die LWV-Kegler zum Punktspielabschluss alle Zielstellungen klar übertroffen und wollten die tollen Saisonergebnisse feiern: Staffelsieg, Bezirksmeistertitel 120 Wurf und Aufstieg in die 2. Verbandsliga Sachsen. Damit wurden sogar die guten Ergebnisse der Vorsaison in den Schatten gestellt, als die Geringswalder den Aufstieg in die Bezirksliga und den Bezirksmeistertitel bei den Herren von Mannschaftsleiter Axel Mißbach erreicht hatten. (DA/hma)

