Geringswalde entpuppt sich als Drogenhochburg Die Zahl der Straftaten in der Stadt klettert in die Höhe. Dennoch ist die Kommune für Revierleiter Jens Rödel kein Brennpunkt der Kriminalität.

In Geringswalde registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 25 Rauschgiftdelikte. In vielen Fällen handelte es sich bei den Drogen um Crystal. © dpa

In Geringswalde greifen offenbar zunehmend mehr Menschen zu Drogen. Denn in keiner anderen Stadt der Region hat die Polizei im vergangenen Jahr mehr Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Das belegt die Kriminalitätsstatistik für 2016, die der Leiter des Rochlitzer Polizeireviers, Jens Rödel, im Stadtrat vorgestellt hat. „Der hohe Anteil an Rauschgiftdelikten in einer so kleinen Stadt gibt mir zu denken“, bekräftigte der Polizeihauptkommissar. In dem gut 4 300 Einwohner zählenden Ort kam es im Vorjahr zu 25 derartigen Verstößen. Zum Vergleich: Im nahezu gleichgroßen Lunzenau waren es im Vergleichszeitraum zwei Fälle und in der rund 11 000-Einwohner-Stadt Burgstädt 21. Rödel spricht explizit von „überproportional vielen Vorkommnissen“ in Geringswalde. Zusätzlich gingen dort in sechs Fällen Konsumenten harter Drogen auf Diebestour. Auffällig laut Rödel: Bei den Tatverdächtigen handelte es sich überwiegend um Erwachsene. „Lediglich zwei Jugendliche und ein junger Erwachsener haben eine Anzeige bekommen.“

Wie Polizeisprecher Steffen Wolfergänzt, handelt es sich bei den Drogen meist um Crystal, Amphetamine und Cannabisprodukte. „In zwei Fällen wurden Betäubungsmittel an Minderjährige weitergegeben und in nicht geringen Mengen mit Crystal gehandelt“, so Wolf weiter. Was erschwerend hinzukommt: Eine hohe Dunkelziffer gilt unter Experten als sicher, da es sich um ein Kontrolldelikt handelt. Das heißt: Je mehr die Polizei kontrolliert, desto mehr Straftaten werden registriert.

Dennoch gilt Geringswalde nicht als Brennpunkt für Kriminalität. 208 Straftaten waren 2016 in der Kleinstadt zu verzeichnen und damit zehn mehr als 2015. „Mit einer Aufklärungsrate von 59,6 Prozent liegen wir hier deutlich über dem sächsischen Durchschnitt“, verdeutlichte Rödel. Der habe sich bei etwa 42 Prozent eingepegelt. Erfreulich für den Polizeibeamten: Es gab keine Anzeige im Zusammenhang mit Stalking oder häuslicher Gewalt. Allerdings: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Anzahl der Diebstähle schnellte von 74 im Jahr 2015 auf 94 im vergangenen Jahr in die Höhe. Knapp 30 Prozent davon konnten aufgeklärt werden. Hauptsächlich ließen die Kriminellen Eigentum mitgehen, das in Autos abgelegt war. Geklaut wurde auch in Büros, Lagerräumen und Werkstätten, Geschäften und Kiosken. Außerdem waren Fahrräder eine beliebte Beute. Auch hier führen Erwachsene mit 85 Prozent gegenüber jugendlichen Tätern laut Jens Rödel die Liste an.

Entgegen landläufigen Meinungen, die Ausländer pauschal für das Gros an Straftaten verantwortlich machen, kamen 2016 ausschließlich Deutsche im Raum Geringswalde mit dem Gesetz in Konflikt. „In dem Zusammenhang haben wir es hier mit einer recht stabilen Situation zu tun, die nicht zuletzt aus der gezielten Zusammenarbeit der einzelnen Behörden resultiert“, verdeutlichte Rödel. Zudem auf dem Vormarsch: Vermögens- und Fälschungsdelikte. „Hier registrierten wir eine Steigerung von 13 auf 22 Fälle“, konstatierte Rödel. Eine Rolle spielten dabei etwa Urkundenfälschung, Betrügereien bei Geldüberweisungen, Unterschlagung oder Erschleichung von Leistungen.

Linksfraktionsvize Robert Sobolewski stellte die Frage nach dem Ermittlungsstand bei der Brandserie in Geringswalde, die wohl fast allen Stadträten auf den Nägeln brannte. „Dazu äußere ich mich nicht, da es sich um laufende Ermittlungen handelt“, entgegnete der Rochlitzer Revierchef. „Ich möchte jedoch die Einwohner ausdrücklich dazu aufrufen, uns zu unterstützen. Wir leben von solchen Hinweisen.“ (fp)

zur Startseite