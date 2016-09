Gerichtsverhandlung im Krankenhaus? Ein Ehepaar aus Leisnig steht wegen Betrugs vor Gericht. Beide leugnen die Tat. Richterin und Staatsanwalt fühlen sich genarrt.

Das Amtsgericht Döbeln.

Ratlos scheinen Richterin Magdalena Richter und die Staatsanwaltschaft. Zur Verhandlung ist, nach fast einer halben Stunde Wartezeit, nur die Angeklagte ins Amtsgericht Döbeln gekommen. Sie und ihr Mann werden des Betrugs beschuldigt.

Am 5. Juni 2015 sollen beide ein Wohnmobil, das auf den Namen des Ehemannes zugelassen war, für 21 600 Euro verkauft haben. Das hatte vermutlich allerdings einen manipulierten Kilometerzähler. Weil die Tat am ersten Verhandlungstag den beiden Beschuldigten nicht restlos nachgewiesen werden konnte, wurde ein weiterer Termin bestimmt. Doch zu diesem ist weder der Angeklagte gekommen, noch der Verteidiger der Mitangeklagten.

Am Montagmorgen wurde dem Gericht mitgeteilt, dass der Angeklagte wegen des Verdachts auf einen Herzinfarkt im Krankenhaus sei. Doch weil das dem Gericht zweifelhaft scheint, überlegen Richterin Magdalena Richter und der Staatsanwalt, ob sie die Polizei zum Haus des Beschuldigten schicken sollen – und wenn er dort nicht anzutreffen ist, ins Krankenhaus. Doch Richterin Magdalena Richter ist überzeugt, dass die Ärzte über den Gesundheitszustand des Angeklagten aufgrund der Schweigepflicht keine Auskunft geben werden.

Deshalb fasst sie den Beschluss, die Verhandlung gegebenenfalls am Mittwoch direkt ins Krankenhaus zu verlegen. Diese ungewöhnliche Maßnahme wird in Betracht gezogen, weil die Zeit drängt. Der Prozess muss innerhalb von drei Wochen fortgesetzt werden – sonst wäre noch einmal eine komplett neue Verhandlung erforderlich.

Diese Frist läuft am Mittwoch ab. Sollte der Beschuldigte bis dahin entlassen worden sein, wird der Prozess in Döbeln am Amtsgericht fortgesetzt. Wenn es zu einer Fortsetzung im Krankenhaus kommt, muss der Beschuldigte ansprechbar sein. Dann wird sein Bundeszentralregister direkt am Krankenbett vorgelesen. Anschließend kann der Angeklagte noch etwas dazu sagen. „Mit Zeugenvernehmungen wurde es schon oft so gemacht“, sagt Richterin Magdalena Richter.

Egal, wo die Verhandlung stattfindet, es sind offene Fragen zu klären. Das Fahrzeug soll am Kauftag einen Kilometerstand von 49 000 Kilometern aufgewiesen haben. In Wirklichkeit hatte das Wohnmobil aber bereits eine Laufleistung von 176 000 Kilometern. Dem Käufer entstand ein Schaden in Höhe von rund 3 600 Euro.

Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte die Firma genannt, von der er das Wohnmobil gekauft hat. Er legte Richterin Magdalena Richter sogar eine Visitenkarte der Firma vor. Recherchen der Richterin ergaben, dass es die Firma in der Straße gar nicht gibt. „Dort waren nur Wohnhäuser und eine Dachdeckerfirma“, sagt Richterin Magdalena Richter. Daraufhin erklärt die Angeklagte, dass sie nicht richtig nachgeschaut habe. Möglicherweise muss das nun am Krankenbett geklärt werden.

