Gerichtstermin lässt auf sich warten Weil es dauert, bis es zur Verhandlung kommt, will die Stadt zum Nachdenken bewegen.

Ein Modell des Tornadodenkmals © Archiv: Klaus-Dieter Brühl

Die Stadt hat offenbar mit Jugendlichen, die beim Zerschlagen der Scheibe am Tornadodenkmal dabei waren, mit den Eltern soziale Stunden auf dem Bauhof vereinbart. Ein Gerichtstermin zu dem Vorfall, der sich bereits im Februar ereignete, steht allerdings immer noch aus.

Täter sind fünf Jungs im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, alle gehen in eine Schule, in eine Klasse. Der Fall hat für Diskussionen gesorgt. Denn der Schaden, den die Fünf anrichteten, summiert sich auf 20 000 Euro in insgesamt 23 Fällen. Zu Buche schlägt nicht nur die Scheibe vom Tornadodenkmal, sondern auch die verbogene Leitung am Gastank der früheren Faustballbaracke, die angebrannte Weide am Gartenschaugelände, eingeschlagene Autoscheiben sowie einige Ladendiebstähle. Geklaut wurde Alkohol. Wichtig zu klären wird sein, wer den Schaden bezahlt. Strafmündig sind alle fünf, weil sie über 14 waren. Die Geschädigten wollen das Geld zivilrechtlich einklagen. Ein Titel kann erst vollstreckt werden, wenn die Jungs Geld verdienen. Denn entgegen dem Volksmund haften Eltern finanziell eben nicht für ihre Kinder.

zur Startseite