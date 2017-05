Gericht wirft Staatsanwalt schlechte Arbeit vor Ein Görlitzer soll eine Jugendliche vergewaltigt haben. Das Gericht zweifelt an diesem Vorwurf und spricht ihn frei.

Der Ausgang eines Prozesses am Görlitzer Amtsgericht hat nur einen überrascht: die Staatsanwaltschaft. Mehr noch: In der Urteilsbegründung kritisierte das Gericht, dass die Ermittlungsbehörde sehr schlecht gearbeitet habe. Zuvor hatte das Gericht einen Antrag der Staatsanwaltschaft abgewiesen, nach dem ein Glaubwürdigkeitsgutachten eingefordert wurde. Der Richter betonte, dass er sich selbst imstande sieht, die Glaubwürdigkeit einer Aussage einschätzen zu können.

Beschuldigt war ein 45-jähriger Görlitzer. Die Anklage ging davon aus, dass Uli Koller* im April 2015 die damals 15-jährige Paula Krauss* vergewaltigt hat. Die Tat soll sich in den Wohnräumen des Angeklagten zugetragen haben, als die Jugendliche dort übernachtete. Sie schlief im Schlafzimmer, er auf der Couch im Wohnzimmer. Nachts soll Koller sich der Jugendlichen genähert und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Nachdem klar wurde, dass Paula Krauss schwanger ist, bemühte sich das Jugendamt darum, den Kindsvater zu ermitteln. Den wollte Paula aber nicht nennen. Vielmehr schlussfolgerten Mitarbeiter aus dem Verhalten der Jugendlichen, dass etwas vorgefallen sein muss und erstatteten Anzeige gegen unbekannt.

Die Anzeige erfolgte rund sechs Wochen nach der angeblichen Tat. Weitere vier Wochen später wurde Paula vernommen. Aufgrund ihrer Aussagen und den Fakten wie Übernachtung in der Wohnung von Uli Koller und festgestellter Schwangerschaft konzentrierten sich die Ermittler auf den 45-Jährigen. Der bestritt eine Vergewaltigung. Auch gab es keine Anzeigen vom angeblichen Opfer oder Paulas Mutter, sodass keine Vaterschaft ermittelt wurde. Wichtig für das Gericht: Auch nach all diesen Vorwürfen hielten Kontakte zwischen Koller und Krauss über soziale Netzwerke an – freundschaftlich und einvernehmlich. Und Paula Krauss sagte vor Gericht aus, dass es einen unfreiwilligen Geschlechtsverkehr „mit einem Kumpel“ gegeben habe. Dass das der Angeklagte sein könnte, sagte sie nicht. Das schloss sich auch dadurch aus, weil die Begegnung mit dem „Kumpel“ in einer Zittauer Disko stattgefunden haben soll. Uli Koller konnte für den benannten Zeitraum nachweisen, nicht in Zittau gewesen zu sein.

Die Beweisaufnahme überzeugte das Gericht nicht, dass Uli Koller eine Vergewaltigung begangen haben könnte. Daran änderte auch der Antrag der Staatsanwaltschaft nichts. Die Ermittlungsbehörde sah den Tatvorwurf als erwiesen an und beantragte eine Haftstrafe von 30 Monaten. Die Verteidigung sah keine objektiven und belastenden Beweismittel und beantragte Freispruch. Das Gericht folgte in der Urteilsfindung der Verteidigung. In seiner Urteilsbegründung übte der vorsitzende Richter harsche Kritik an den Ermittlern. Wegen deren schlechter Arbeit sei der bisher unbescholtene Angeklagte fast zwei Jahre lang ins Fadenkreuz der Justiz geraten. Wenn die Behörde damals sofort und auch folgerichtig einfach einen Vaterschaftstest gemacht hätte, wäre sehr schnell klar geworden, ob die Ermittlungen in die richtige Richtung liefen und ob Uli Koller sich überhaupt hätte vor Gericht verantworten müssen. Da der objektive Tatbeweis aufgrund der unzureichenden Ermittlungen gänzlich fehlte, blieb dem Gericht nur noch die Möglichkeit, den Angeklagten aus tatsächlichen Gründen freizusprechen.

Wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, hält die Staatsanwaltschaft trotzdem an der Anklage und dem Tatvorwurf fest. Da sie Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt hat, wird es wohl eine Fortsetzung vor dem Landgericht geben.

* Namen von der Redaktion geändert

