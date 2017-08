Gericht verhandelt gegen mehrfachen Autodieb Der Prozess gegen einen 36-jährigen Autodieb startet am Montag am Landgericht Görlitz. Dem Angeklagten drohen bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Vor dem Landgericht Görlitz muss sich ab Montag ein mehrfacher Autodieb verantworten. © dpa

Görlitz. Heute beginnt am Landgericht eine Verhandlung gegen einen 36 Jahre alten Angeklagten aus Zgorzelec. Ihm werden insgesamt 32 Autodiebstähle in den Jahren 2013 bis 2015 zur Last gelegt, wobei es in neun Fällen beim Versuch geblieben sein soll. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte mit mehreren Mittätern und in jeweils wechselnder Tatbeteiligung meist hochwertige Fahrzeuge in Dresden, Görlitz sowie auch in anderen Bundesländern entwendet haben. Aus dem Audi-Werk in Ingolstadt soll der Angeklagte mit Komplizen vier fabrikneue Wagen im Wert von über 300 000 Euro gestohlen haben. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge wird von der Staatsanwaltschaft mit 817 000 Euro angegeben.

Die Ermittlungsbehörde bewertet die Taten als schweren Bandendiebstahl, der mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht ist. Der Angeklagte hat im Ermittlungsverfahren bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt, hieß es. Das Landgericht Görlitz geht von drei Verhandlungstagen aus, die bis in den September bereits terminiert sind. (SZ)

