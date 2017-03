Gericht setzt Immobilienunternehmer wieder auf freien Fuß – vorläufig

Die beiden Gründer des Frankfurter Immobilienunternehmens „S&K“ haben am Mittwoch das Frankfurter Landgericht als vorläufig freie Männer verlassen. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte zuvor Stephan S. und Jonas K. wegen Untreue zu jeweils achteinhalb Jahren Haft verurteilt, sie aber wegen der mehr als vier Jahre langen Untersuchungshaft vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Die Reststrafe müssen sie erst später antreten.

Das Urteil bewegte sich am unteren Rand der zuvor erzielten Absprache zwischen Anklage, Gericht und Verteidigung. Der Vorwurf des besonders schweren, bandenmäßigen Betrugs war fallen gelassen worden, weil dazu eine weitere jahrelange Beweisaufnahme notwendig schien. Die Angeklagten hatten dann die Untreue gestanden, der Schadensrahmen reduzierte sich so von 240 Millionen auf 90 Millionen Euro. Zwei Mittäter wurden ebenfalls nach Absprachen zu sechs und viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Angeklagten waren im Februar 2013 nach einer Großrazzia in Haft genommen worden. Sie sollen rund um S&K ein Firmengeflecht aufgebaut haben, mit dem rund 11 000 Anleger um 240 Millionen Euro gebracht wurden.

Der Vorsitzende Richter Alexander El Duwaik skizzierte noch einmal die ungewöhnlichen Dimensionen des seit September 2015 laufenden „S&K“-Verfahrens, bei dem allein die Verlesung des 1 200-seitigen Anklagesatzes fast drei Monate in Anspruch genommen hatte. Erst als sich nach über einem Jahr Verhandlung Gespräche zwischen den Verfahrensbeteiligten angedeutet hätten, sei „der Wagen der Justiz in Gang gesetzt worden und am Ende schneller gefahren als ein Lamborghini“, sagte der Richter mit Blick auf die Verfahrensbeschleunigung der vergangenen Monate.

Warum hat letztes Hemd keine Tasche

Den geschäftlichen Aktivitäten der „S&K“-Gründer zollte der Richter grundsätzlich Anerkennung. Nur: Am Ende sei man nicht auf seiner Bahn geblieben und alles sei „aus dem Ruder gelaufen“. Statussymbole wie teure Autos oder ein aufwendiger Lebensstil seien „nicht alles im Leben“, sagte der Richter: „Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn es anders wäre, wäre die Gier ja noch größer“. (dpa)

