Gericht lehnt Schadensersatz ab Eine Firma will von der Stadt Zittau Geld haben, weil ein Markt nicht gebaut wurde. Der Richter sieht dafür keinen Grund.

Lidl ist bisher an der Hochwaldstraße, gegenüber des Rewe-Center, ansässig. Schon seit Jahren gibt es Pläne, einen neuen Markt zu bauen. Einmal an der Hochwaldstraße in Höhe der Hochschule und an der Ecke Rathenau-/Dresdner Straße. Die beiden geplanten Märkte will die Stadt Zittau verhindert und begründet das mit ihrem Einzelhandelskonzept. Nun gab es in einem Verfahren eine Entscheidung vor Gericht. © Rafael Sampedro

Im Streit um den geplanten Bau eines Einkaufsmarktes an der Ecke Rathenau-/ Dresdner Straße muss die Stadt Zittau keinen Schadensersatz an die Domicil Hausbau GmbH aus Mühlhausen (Thüringen) bezahlen. Die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts hat eine entsprechende Klage des Unternehmens abgewiesen. Die Domicil Hausbau GmbH forderte von der Stadt Zittau eine Summe von etwa 270 000 Euro. Dabei handelt es sich um den Gewinn, der der Firma aufgrund des nicht gebauten Marktes entgangen war. Diesen Anspruch konnte die Klägerin vor dem Görlitzer Landgerichts nicht durchsetzen.

In der Sache geht es darum, dass die Stadt Zittau über einen Bauvorbescheid nicht rechtzeitig entschieden habe. Es handelt sich dabei um den Bau eines Lidl-Marktes in Zittau. An der Ecke Rathenau-/Dresdner Straße wollte die Domicil Hausbau GmbH einen Einkaufsmarkt auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei errichten und diesen dann an die Discounterkette verkaufen.

Nachdem die Domicil Hausbau GmbH im April und Juni 2008 Anträge auf die Erteilung einer Baugenehmigung gestellt hatte, wurde ihr ein Bescheid darüber zugestellt, dass die Baugenehmigung auf zwölf Monate zurück gestellt wird. Die Stadt hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt an einem Einzelhandelskonzept gearbeitet, mit dem die Innenstadt gestärkt und weitere Lebensmittelmärkte außerhalb des Zentrums sowie auf der grünen Wiese verhindert werden sollen. Die Domicil war mit der städtischen Entscheidung aber nicht einverstanden, beantragte einen Bauvorbescheid und klagte vor dem Dresdner Verwaltungsgericht. Der Bauvorbescheid wurde von der Stadt nicht beschieden.

Nachdem der Zittauer Stadtrat zwischenzeitlich Maßnahmen beschlossen hatte, die auch das Gebiet des geplanten Lebensmittelmarktes betraf, wurde der Bauantrag durch die Stadt endgültig abgelehnt. Auch gegen diesen Bescheid ging die Domicil Hausbau GmbH in Widerspruch. Schließlich wollte die Baugesellschaft auf den bereits erworbenen Grundstücken den Lidl-Markt errichten.

Auch das Verwaltungsgericht Dresden sah keine Hinderungsgründe, warum ein Vorbescheid für das geplante Bauvorhaben nicht erstellt werden sollte und verurteilte die Stadt Zittau zur entsprechenden Bescheidung. Mit diesem Urteil ging die Domicil Hausbau GmbH erneut gegen die Stadt vor und argumentierte, dass es bei rechtzeitiger Bescheidung des gestellten Bauvorantrages Anfang 2009 auch zu einer Baugenehmigung gekommen wäre. Dann hätte der Lidl-Markt gebaut und gewinnbringend verkauft werden können.

Aufgrund einer vermeintlichen Amtshaftung forderte die Domicil Hausbau GmbH nun den entgangenen Gewinn von der Stadt Zittau. Der vorsitzende Richter Hartmut Wiezorek wies die Klage aber ab. Er begründete das damit, dass im vorliegenden Fall der Bauantrag selbst dann abgelehnt worden wäre, wenn die Stadt den Bauvorbescheid rechtzeitig positiv beschieden hätte. Deshalb ergab sich auch kein rechtlicher Anspruch der Domicil Hausbau GmbH.

An der Hochwaldstraße auf der Fläche zwischen Mandaukaserne und Hochschule wollte Lidl ebenfalls einen neuen Markt bauen. Um Problemen mit dem Handelskonzept aus dem Weg zu gehen, hat die Stadt die vom Discounter bevorzugte Fläche selbst gekauft. Lidl klagte und verlor.

Das aktuelle Verfahren kann noch weitergehen. Die Domicil Hausbau GmbH hat die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung einzulegen. Der Widerspruch muss spätestens in einem Monat eingereicht werden. Der Prozess würde dann in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Dresden fortgesetzt werden.

