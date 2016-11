Gericht korrigiert Strafmaß für Tötung Das Görlitzer Landgericht findet eine Geldstrafe als angemessen für einen tragischen Unfall bei Hagenwerder.

Ein Bild vom damaligen Unfall. © Jonny Linke

Die Berufungskammer des Görlitzer Landgerichtes hat am Dienstag das Amtsgerichtsurteil gegen einen 21-Jährigen aufgehoben. Der junge Mann hatte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 42 Jahre alter Motorradfahrer starb. In der Berufungsverhandlung verhängte das Gericht jetzt eine Geldstrafe von 6000 Euro.

Eine Sekunde Unaufmerksamkeit hatte im Jahr 2015 zu dem Unfall geführt. Es war der 3. Oktober, ein schöner, warmer Herbsttag, ein Sonnabend dazu, als der Motorradfahrer mit seiner KTM gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 99 in Richtung Görlitz unterwegs ins Wochenende war. Zuletzt lag vor Hagenwerder der Abzweig nach Radomierzyce (Radmeritz) vor ihm, als er von einem Auto erfasst wurde. Jede Hilfe kam für ihn zu spät. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Es war der siebente Unfalltote im Jahr 2015 für das polizeiliche Verkehrsgebiet Görlitz/Niesky.

Der Unfalldienst der Polizeidirektion Görlitz ermittelte die genauen Umstände des Zusammenstoßes am Abzweig zur Grenzbrücke. Demnach fuhr der damals noch 20-Jährige mit seinem Audi A4 auf der B 99 in Richtung Zittau und wollte nach links zum Grenzübergang nach Polen abbiegen. Dabei übersah er das ihm entgegenkommende Motorrad und fuhr direkt dagegen. Bei dem Zusammenstoß wurde auch der Audi-Fahrer selbst leicht verletzt, ebenso sein Beifahrer. Mehrere Stunden lang blieb die Bundesstraße zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein, untersucht wurde der Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Ein Gutachter wurde beauftragt, und letztlich waren sich die Ermittler sicher: Ursache des tragisch endenden Geschehens war eine knappe Sekunde mit unbeabsichtigter Außerachtlassung der Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr.

In diesem Sinn klagte die Staatsanwaltschaft den jungen Mann an. Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes Görlitz unter Vorsitz von Richter Andreas Behrens verurteilte ihn im Juni zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und setzte die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Außerdem sollte der Angeklagte 2000 Euro an die gemeinnützige regionale Verkehrswacht zahlen und drei Monate Fahrverbot erhalten. Seitens der Verteidigung ging Rechtsanwalt Robby Marek gegen das Strafmaß in Berufung.

In der Berufungsverhandlung folgte der vorsitzende Richter am Landgericht, Uwe Böcker, den Argumenten Mareks und hob das Urteil aus der ersten Instanz auf. Neben der jetzt verhängten Geldstrafe muss der Verurteilte allerdings auch noch die Kosten der Nebenklage tragen. Da es sich bei der Berufung allein um das Strafmaß handelte, wurden zur Sache keine Zeugen geladen.

zur Startseite