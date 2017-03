Gericht kippt Görlitzer Alkoholverbot

Solche Szenen könnten nun bald wieder Alltag werden: Trinker auf dem Görlitzer Marienplatz © Nikolai Schmidt

Bautzen/Görlitz. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat am Donnerstag die Polizeiverordnung der Stadt Görlitz über Alkoholverbote auf einigen Plätzen vom Juni 2016 als unwirksam erklärt. Die mit fünf Richtern besetzte Kammer unter Vorsitz von Dr. Freiherr von Welck war übereinstimmend der Auffassung, dass für das Erlassen des Alkoholverbotes die rechtliche Grundlage fehlt. Die vom Sächsischen Polizeigesetz geforderten Kriterien für solche Verbote würden in der Görlitzer Verordnung nicht eingehalten.

Der seit Monaten verhandelte Rechtsstreit geht auf einen 25-jährigen Görlitzer zurück, der sich als von der Verordnung betroffen erklärte und im August um juristische Klärung bat. Das Gericht gab dem Antragsteller in allen Punkten recht, eine Revision wurde nicht zugelassen. (SZ/rs)

zur Startseite