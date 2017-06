Gericht kassiert Wohngeld-Richtlinie Eine Heidenauerin hatte wegen zu geringem Wohngeld geklagt. Der Richter gab ihr recht. Viele Klagen im Kreis sind noch offen.

Mehr Geld in der Kasse. Mit Wohngeld kann bei entsprechenden Anspruch seine Mietkosten mindern.

Bürger, die Hartz IV oder Sozialhilfe beziehen, können zusätzlich zum Existenzminimum von 409 Euro im Monat Wohngeld bekommen. Das soll die Mietkosten decken. In einer Richtlinie des Kreises ist geregelt, wie groß die Wohnung höchstens sein und wie viel sie, gestaffelt nach Wohnorten, kosten darf. So kann aktuell ein Single in Pirna in einer 48-Quadratmeter-Wohnung leben, die ohne Heinzkosten knapp 300 Euro kostet. Eine vierköpfige Familie bekommt für eine 85-Quadratmeter-Wohnung in Bannewitz oder Dipps höchstens 530 Euro, in Freital, Pirna oder Heidenau maximal 481 Euro.

Gegen die früheren Regelsätze für die Unterkunft hatte 2014 eine 58-Jährige aus Heidenau geklagt. Ihre Miete betrug 362 Euro, das Jobcenter überwies ihr 268 Euro. Das Sozialgericht in Dresden hat der Frau nun recht gegeben. Es begründet das Urteil damit, dass das Konzept zur Berechnung des Wohngeldes aus mehreren Gründen nicht schlüssig sei. So fassen die Hamburger Berater, die das Konzept für den Landkreis erarbeitet haben, Pirna, Heidenau und Freital zu einem Wohnungsmarkttyp zusammen. Kleine Wohnungen wurden in die Analyse nicht einbezogen, auch der zugrunde gelegte Datensatz sei zu klein. Das Jobcenter muss der Frau nun für ein halbes Jahr fast 600 Euro nachzahlen. Sie ist mittlerweile in eine andere Wohnung gezogen.

Die Heidenauerin ist kein Einzelfall, das Thema beschäftigt die Sozialgerichte bundesweit. Fast 200 Klagen sind im Landkreis gegen das Jobcenter allein wegen der Wohnkosten noch anhängig. Der Streitwert beziffert sich laut Jobcenter auf gut 100 000 Euro. Das Dresdner Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Jobcenter hat Berufung eingelegt, der Fall wird vor dem Landessozialgericht in Chemnitz neu verhandelt. Das Jobcenter geht davon aus, dass das Landessozialgericht das Urteil des Dresdner Richters korrigieren wird.

