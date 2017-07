Aus dem Gerichtssaal Gericht entscheidet über „Sängers“-Zukunft Der 41-Jährige ist wegen Körperverletzung angeklagt. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Aber wie lange?

Als der 41-jährige Waldheimer von zwei Justizbeamten in den Verhandlungssaal des Amtsgerichts Döbeln geführt wird, findet er das offensichtlich sehr spaßig. Er lacht die ganze Zeit. Weil er schon zu zwei Prozessterminen nicht erschienen war, hatte man ihn vor einigen Wochen verhaftet. Einen Karton hat er in die Verhandlung mitgebracht. Inhalt: eine Mandoline. Um ein Musikinstrument geht es auch in der Verhandlung. Der 31-Jährige, der in Waldheim und Döbeln als „Sänger“ bekannt ist, soll mit ihm zugeschlagen haben.

So steht es in der Anklageschrift: Am Nachmittag des 26. Dezember 2015 soll er auf der Zschopaubrücke am Obermarkt in Waldheim einen Mann zuerst mit der Faust auf die Schulter geschlagen, ihm dann einen Tritt verpasst und ihn danach eine Gitarre zweimal über den Kopf gezogen haben. Der Geschädigte hatte sich bei ihm über die Musik beschwert. Schon am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag hatte der Beschuldigte auf der Brücke geklimpert und dazu lautstark gesungen. Noten kann er nicht.

Noch mehr Anklagepunkte zählt die Staatsanwältin auf: Am 7. Januar 2016 soll der Angeklagte auf dem Niedermarkt in Waldheim einer Anwohnerin mindestens einen Schlag gegen den Arm und den Hals gegeben haben, als sie ihn beiseite schob, um aus dem Haus zu kommen. Die Geschädigte erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen. Einen reichlichen Monat später der nächste Fall: Der Angeklagte soll auf der Bahnhofstraße einem Mann den Stinkefinger gezeigt und ihn dann die Gitarre gegen den Kopf geschlagen haben, als dieser ihn zur Rede stellen wollte. Das Opfer zog sich eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden zu. Die Geschädigten sagen als Zeugen, dass der Angeklagte sie schon mehrfach belästigt habe.

Zu den Vorfällen gibt der Angeklagte an, dass die Geschädigten ihn angegriffen hätten. „Ich habe mich gewehrt“, sagt er mehrfach. „Sie kamen auf mich zu.“ Dann gibt er eine verworrene Erklärung ab, in der es darum geht, dass er zu sich selbst gefunden habe und dass die anderen unter dem schlechten Einfluss des Systems stehen und unter dem, der es leitet. „Ich unterwerfe mich den bösartigen Teufeln nicht“, sagt er. Mehrfach soll der Angeklagte auch schon von Waldheimer Einwohnern angegriffen worden sein, sagt die Staatsanwältin in der Verhandlung.

Die Gutachterin Dr. Kerstin Buchholz aus dem Fachkrankenhaus für Psychologie und Psychiatrie Arnsdorf bescheinigt dem Beschuldigten eine psychiatrische Erkrankung. „Er hat über Jahre ein Wahnsystem aufgebaut“, sagt sie. „Er hat keine zeitlichen Rahmenvorstellungen, einen verfahrenen Gedankengang und Fehlwahrnehmungen.“ Woher die Erkrankung kommt, kann sie nicht genau sagen. Wegen einschlägiger Einträge im Bundeszentralregister vermutet sie, dass seine Erkrankung vom Drogenkonsum herrührt.

„Er bringt sich in Situationen, in denen er reagiert und andere gefährdet“, sagt die Gutachterin. Ihn in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen, könne sie nicht befürworten, weitere Delikte aber auch nicht ausschließen. Er habe aber keine Vernichtungsgedanken, so die Gutachterin. Auch Verteidiger Rechtsanwalt Carsten Forberger meinte, dass sein Mandant nie von alleine auf jemanden losging.

Ob er die Taten unter verminderter oder unter völliger Schuldunfähigkeit beging, ist in der Verhandlung nicht klärbar. Einig sind sich Richterin Marion Zöllner, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, dass der Fall sehr kompliziert ist. Richterin Zöllner verweist die Anklage ans Landgericht Chemnitz. „Eine Unterbringung in der Psychiatrie ist dann zu prüfen“, sagt sie.

zur Startseite