Gericht entscheidet über die alte Brauerei Ein Gläubiger hat Beschwerde gegen die Versteigerung in Bad Muskau eingelegt. Der Freistaat Sachsen und die Pückler-Stiftung arbeiten trotzdem weiter.

Seit 25 Jahren wartet die ehemalige Brauerei in Bad Muskau auf eine neue Nutzung. Jetzt gehört sie trotz Beschwerde dem Freistaat Sachsen. © andré schulze

Drei Wochen lang schien die Sache klar. Der Freistaat Sachsen hat die alte Brauerei in Bad Muskau ersteigert, lässt möglichst schnell Maßnahmen zur Sicherung der Gebäude durchführen und beginnt dann mit den Planungen für die zukünftige Nutzung des Areals. Doch nun steht hinter all dem ein Fragezeichen. Denn einer der Gläubiger hat Rechtsmittel gegen die Zwangsversteigerung eingereicht, die Anfang Januar am Amtsgericht Görlitz stattgefunden hat. Jetzt muss sich das Landgericht mit dem Vorgang beschäftigen.

Es gehe darum, noch offene Fragen zu klären, begründet der Gläubiger aus Bad Muskau sein Vorgehen gegenüber der SZ. Die Übertragung des Grundstücks an das Land Sachsen, dessen Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) die Immobilie ersteigert hat, solle dadurch jedoch nicht infrage gestellt werden. Allerdings gebe es zu dem Areal gehörende Nebengrundstücke, die nicht Teil der Versteigerung gewesen seien.

Diese seien dem Freistaat auch bereits angeboten worden. Darüber hinaus müsse geklärt werden, ob eine der beiden Gesellschaften, die für frühere in der Brauerei geplante Projekte gegründet worden sind, wirklich insolvent sei. Deshalb hat man den Freistaat gebeten, zu prüfen, ob eine vorzeitige Insolvenzerklärung dieser Gesellschaft überhaupt rechtens ist. Sollte das nicht so sein, würden die besagten Grundstücke – hierzu gehören Flächen vor und gegenüber der Brauerei und die Loosen Wiesen – an die besagte Gesellschaft fallen. „Außerdem geht es um die Begleichung der geringfügigen Arbeitnehmeranteile beziehungsweise von Schulden von Privatpersonen“, teilt der Gläubiger mit.

Insgesamt gehe es somit um Fragen, die schon 2008 hätten geklärt werden sollen. Damals ist die Finanzierung für ein Fünf-Sterne-Resort in der Brauerei gescheitert und für die beiden beteiligten Gesellschaften sind Insolvenzanträge gestellt worden.

Der ZFM bestätigt auf SZ-Nachfrage, dass die Planungen für die Sicherungsmaßnahmen weiterlaufen. „Seit der Zuschlagserteilung im Zwangsversteigerungsverfahren ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM), verantwortlich für die Immobilie der ehemaligen Brauerei Bad Muskau.

Der ZFM kommt den Eigentümerpflichten nach und wird gegebenenfalls erforderliche Gefahrenabwehrmaßnahmen durchführen“, teilt Abteilungsleiter Dieter W. Ruf mit. Dies geschehe unabhängig von der gegen die Zuschlagserteilung zugunsten des Freistaates Sachsen eingelegten Beschwerde. Die Schlüssel sind dem ZFM in der vorigen Woche übergeben worden.

Links zum Thema Kommentar: Es braucht einen Neubeginn!

„Wir machen nach Zeitplan weiter. Andere finanzielle Ansprüche oder Fragen muss das Gericht beurteilen“, sagt Cord Panning, Parkdirektor und Geschäftsführer der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. So findet am morgigen Freitag mit Vertretern des ZFM und des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) die erste Besprechung über das weitere Vorgehen statt. Das SIB werde seine fachliche Stellungnahme zu dem Objekt abgeben und das ZFM sagen, was möglich sei, erklärt Cord Panning.

Wann mit den ersten Arbeiten begonnen wird, kann er aber noch nicht sagen. Man habe nach der Ersteigerung der Brauerei einen Kaltstart hingelegt und noch keine Pläne in der Schublade. Dass die Beschwerde gegen den Zuschlag für den Freistaat noch einmal etwas an der Situation ändere, glaubt Cord Panning nicht.

Zu den dringendsten Maßnahmen gehören die Sicherung des Dachs, der Fassade und der Gewölbekeller aus dem 19. Jahrhundert, in denen früher das Bier gelagert wurde. Auf dem Außengelände sollen außerdem Aufräumarbeiten durchgeführt werden. Vom Ergebnis und dem Zustand der Brauerei können sich im September dann auch die Bad Muskauer ein Bild machen. Dann soll das Bauwerk anlässlich des Tags des Offenen Denkmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Brauerei ist 1844/45 unter Fürst Pückler erbaut worden. Seit 1992 steht das Gebäude leer und verfällt. Ideen für die Nutzung des Areals, hat es zwar gegeben, diese sind aber allesamt gescheitert. Am 11. Januar hat der ZFM das Areal für 100 000 Euro ersteigert.

zur Startseite