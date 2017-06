Gericht bestätigt Moschee-Verbot

Der frühere Verkaufsraum in der Görlitzer Innenstadt darf vorerst nicht als öffentlicher Gebetsraum genutzt werden. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz/Dresden. Die Stadt Görlitz hat den „Sächsischen Begegnungsstätten“ (SBS) zu Recht verboten, in einem ehemaligen Ladengeschäft am Rand der Görlitzer Innenstadt eine Moschee zu betreiben. Das hat das Verwaltungsgericht in Dresden entschieden. Ausschlaggebend ist dafür vor allem die Menge der Menschen, die sich dort, an der Ecke von Spremberger und Rauschwalder Straße, im Februar und im März freitags zum Gebet versammelt haben.

Der 130 Quadratmeter große frühere Verkaufsraum ist demzufolge nicht für Veranstaltungen mit rund 100 Besuchern zugelassen. So hat die Stadt ihr Nutzungsverbot begründet, und so hat das Verwaltungsgericht es bestätigt. Die SBS hatte Beschwerde gegen die Anordnung der Stadt eingereicht, die Nutzung einzustellen. Mittlerweile hat die SBS einen Bauantrag eingereicht, um die Genehmigung für ein Begegnungszentrum zu erhalten.

Für die Muslime weltweit ist der Ramadan, der heilige Fastenmonat des Islam angebrochen, aber einen zentralen Anlaufpunkt, auch für das abendliche gemeinsame Fastenbrechen, haben die Muslime in Görlitz damit derzeit nicht. (SZ/fs).

