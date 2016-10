Gericht bestätigt Bettensteuer „Im Wesentlichen rechtmäßig“, urteilten die Richter am Donnerstag in Bautzen über die Dresdner Bettensteuer - doch eine darin formulierte Ausnahmeregelung werten sie als Verstoß.

Für ein Hotelbett dürfen Gäste in Dresden noch einen kleinen Bonus zahlen. © dpa

Mehr als acht Millionen Euro haben Touristen bereits an Bettensteuer in Dresden gelassen. Und sie werden auch in Zukunft auf den Hotel-Zimmerpreis draufzahlen müssen.

Das Oberverwaltungsgericht hat die vor einem Jahr beschlossene Beherbergungssteuer am Donnerstag für weitgehend rechtmäßig erklärt. Die Stadt sei berechtigt, die Abgabe zu verlangen und habe davon ohne Verstoß gegen das Recht Gebrauch gemacht, teilte eine Sprecherin mit.

Die Klage der „A & O Hotel und Hostel GmbH“, die eine Unterkunft an der Strehlener Straße betreibt, hatte damit keinen Erfolg. Das Unternehmen hatte gefordert, die Beherbergungssatzung für unwirksam zu erklären.

Bemängelt wurde unter anderem der gestaffelte Steuersatz. So wird für Zimmer, die unter 30 Euro pro Nacht kosten, pauschal ein Euro Steuer erhoben. Der Betrag steigert sich dann in Stufen auf drei, fünf und sieben Euro für Zimmer, die bis zu 60, 90 oder 120 Euro pro Nacht kosten. Auch der bürokratische Aufwand für die Hoteliers wurde vom Betreiber kritisiert.

Nachbessern muss die Stadt aber wohl trotzdem: Die Befreiung von Gästen, die in Herbergen mit weniger als fünf Betten übernachten, verstoße gegen den Grundsatz der gleichmäßigen Besteuerung, so die Richter. Die Vermittlung der Zimmer, teils sind es private Wohnungen, über das Internet sei dafür keine Rechtfertigung, auch wenn es schwierig sei, in solchen Fällen an die Steuer zu gelangen.

Für die Stadtverwaltung ist das Urteil dennoch ein Erfolg. Vor zwei Jahren war sie mit der Kurtaxe vorm Oberverwaltungsgericht gescheitert. Sie wurde für unwirksam erklärt, da Dresden kein klassischer Erholungsort sei, hieß es damals. (SZ/sr)

