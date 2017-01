Gerhard Schöne singt mit 60 Löbauern Der Liedermacher wurde von Kirchenmusiker Christian Kühne hergelockt. Jetzt gibt es ein außergewöhnliches Konzert.

Mit Hut und Gitarre – so kennt man Gerhard Schöne seit Jahrzehnten. Der Liedermacher tritt am Freitag in Löbau auf. Mit ihm dürfen Schüler von drei Löbauer Chören auf der Bühne stehen. Gemeinsam proben werden alle erst kurzfristig. © PR

Es sind nur noch wenige Tage bis zu seinem Geburtstag. Der vor allem in Ostdeutschland berühmte Liedermacher Gerhard Schöne wird am 10. Januar 65 Jahre alt. Kurz vor seinem Jubiläum steht der gebürtige Coswiger jetzt in Löbau auf der Bühne. Genauer gesagt: Schöne tritt Freitag in der beheizten Nikolaikirche auf.

Doch nicht nur der deutschlandweit bekannte Musiker und andere Profis aus seinem Ensemble sind dabei, wenn in der Kirche außergewöhnliche Töne erklingen. Der Kinderchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Schulchor der evangelisch-diakonischen Grundschule und die Kurrenden der Kirchgemeinde St. Nikolai Löbau singen mit dem Künstler gemeinsam. So kommt das Bühnenprogramm auch auf rund 60 Mitwirkende aus der hiesigen Region. Organisiert hat das Ganze Christian Kühne, Kirchenmusikdirektor von Löbau-Zittau. „Bereits vor zwei Jahren war Gerhard Schöne bei uns zu Gast“, sagt er. Das Konzert damals sei so gut angekommen, dass schnell feststand: Nach Löbau muss der Künstler – der auf Veröffentlichungen von über 30 CDs und Langspielplatten vor allem mit Kinderliedern zurückblicken kann – noch einmal kommen. Schon vor einem Jahr machte Christian Kühne sozusagen Nägel mit Köpfen und engagierte Gerhard Schöne und sein Team über dessen Agentur „Buschfunk“.

Nun also der Auftritt zusammen mit den drei Chören. Kennenlernen werden sich die Mitwirkenden erst einige Stunden vor dem Auftritt. Gemeinsame Proben beginnen am Freitagvormittag. Die Löbauer Chöre haben im Vorfeld von der Agentur Schönes CD „Könige aus dem Morgenland“ zugeschickt bekommen, sodass jeder Chor schon fleißig üben konnte. Dass das Zusammenspiel aller Beteiligen wunderbar funktionieren wird, davon geht Christian Kühne fest aus. Und alle freuen sich auf ihren großen Auftritt. Der beginnt um 17 Uhr am Freitag. Der Kartenvorverkauf sei super gelaufen, sagt der Kirchenmusikdirektor. Es gebe noch einige wenige Karten an den Vorverkaufsstellen in der Löbau-Information, dem Geschäft Stempel-Keßner und im Pfarramt. Für Kurzentschlossene sind Restkarten am Konzerttag ab 16 Uhr am Eingang der Nikolaikirche zu haben. Das Musikprojekt wird durch die Stadt Löbau und den Kulturraum unterstützt. Die Refinanzierung soll über den Verkauf der Eintrittskarten erfolgen.

Als Termin für das Konzert hat die Nikolaikirche Epiphania gewählt, das zweitälteste christliche Fest nach Ostern, an dem die Gläubigen die Offenbarung der Göttlichkeit feiern. Datum dafür ist er 6. Januar. Zentrales Thema dabei: Die Ankunft der drei Weisen an der Krippe von Jesus. Passend dazu heißt Schönes Programm „Könige aus dem Morgenland“. Lieder aus aller Welt, von Brooklyn über den Eiffelturm bis hin zum Zuckerhut, hat Gerhard Schöne ausgegraben und vergnüglich, sinnlich und berührend nachgedichtet. Die Lieder bringt der Musiker ebenso mit, wie ein Team besonderer Instrumentalisten. Stefan Kling (Piano), Rainer Schwander (Hackbrett, Saxophon, Flöte) und Karoline Körbel (Trommeln, Percussion) sowie die Puppen- und Schattenspielerin Therese Thomaschke begleiten den bekannten Liedermacher in diesem Konzert.

Konzert mit Gerhard Schöne und drei Löbauer Chören in der Nikolaikirche am 6. Januar um 17 Uhr.

