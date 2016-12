Geretteter Treff hat neue Angebote Am Gumpertplatz treffen sich inzwischen nicht mehr nur Senioren. Von hier aus soll das Wohngebiet aufleben.

Heidenau. Vor einem Jahr war der Treff am Heidenauer Gumpertplatz in Gefahr. 1979 eröffnet, schloss ihn die Volkssolidarität. Das tägliche Mittagessen für Senioren, die wöchentlichen Skatrunden, die Veranstaltungen –alles hatte keinen Platz mehr. Doch dann übernahm ihn das Christliche Jugenddorfwerk, um ihn weiterzuführen, auszubauen, zu ergänzen. „Wir sind von Anfang an gut angenommen worden“, sagt Koordinatorin Silke Schmidt.

Neben den Veranstaltungen nimmt auch die Nutzung der Räume durch andere Vereine zu. Gern genutzt wird auch die Büchertauschecke „Gumbi“, die mithilfe der Bücherei auf dem Pirnaer Sonnenstein entstand und davon lebt, dass Bücher mitgebracht werden. Im neuen Jahr sollen endlich neue Angebote etabliert werden, sagt Silke Schmidt. Räume im Keller wurden schon hergerichtet, sodass andere bisher als Lager genutzte nun frei sind.

Eine Neuigkeit gibt es jedoch bereits. Die Koordinierungsstelle für das neue Fördergebiet Heidenau-Südwest ist in den Treff eingezogen. Der entsprechende Hinweis an der Tür machte einige neugierig. Ähnlich wie schon seit vielen Jahren Mügeln soll nun der Bereich um den Gumpertplatz belebt werden. Die Koordinierungsstelle ist Anlaufpunkt und will Plattform für alle Aktionen im Wohngebiet sein, sagt Silke Schmidt. Vor allem gehe es darum, die Ideen und Gedanken vieler Heidenauer einfließen zu lassen. Die Stadt hat für die Umsetzung Fördermittel beantrag.

Das alte Jahr wurde im Treff am Gumpertplatz vor den Feiertagen mit einem Weihnachtsmenü verabschiedet, am 9. Januar wird ins neue Jahr gestartet. (SZ/sab)

Kontakt: Fritz-Gumpert-Platz 4, Telefonisch erreichbar unter 015140638238

zur Startseite