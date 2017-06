Fußball – Kreisoberliga Gereifte Ostrauer gewinnen Nachholer Die Jahnataler lassen sich von motivierten Gästen nicht aus der Ruhe bringen und erzielen ihre Treffer zum besten Zeitpunkt.

straus doppelter Torschütze Michael Fromme nimmt nach dem 1:0 die Glückwünsche von Toni Meyer entgegen. © Dirk Westphal

Mit einem 3:1 (1:0)-Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Großsteinberg haben die Fußballer des SV Ostrau 90 ihre Chance gewahrt, in den abschließenden beiden Spielen noch auf den vierten Tabellenplatz zu klettern.

Gegen die im Abstiegskampf steckenden und entsprechend aggressiv zu Werke gehenden Großsteinberger taten sich die Ostrauer zunächst relativ schwer. So verwunderte es nicht, dass es bis zur 36. Minute dauerte, ehe Michael Fromme mit einer Einzelleistung das 1:0 besorgte. Im zweiten Abschnitt drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch als Christopher Wiesner das 2:0 besorgte schien eine Vorentscheidung gefallen. Allerdings kamen die Großsteinberger umgehend durch einen Treffer von Marcel Erfurth zurück, der für eine spannende Schlussphase sorgte, in der erneut Michael Fromme mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute für die Vorentscheidung sorgte.

„Wir haben uns schwer getan, aber zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht. Die Mannschaft ist gereift, was sie in diesem Spiel und der gesamten Rückrunde eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagte zufriedener Ostrauer Trainer Mathias Donath dem Döbelner Anzeiger.

SV Ostrau 90 - TSV Großsteinberg 2:1 (1:0)

SV Ostrau 90: Gastberg, Merzdorf, Süß (Zirnsack), Meyer, Ma. Fromme, Wiesner (Karius), Brnicky, Hübner, Mi. Fromme, Luther, Hausmann

Tore: 1:0 Mi. Fromme (36.), 2:0 Wiesner (67.), 2:1 Erfurth (70.), 3:1 Mi. Fromme (80.)

Schiedsrichter: Sommer (Geithain)

Zuschauer: 75

