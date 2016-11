Gerechtigkeit für Superreiche Die Grünen einigen sich auf ihrem Parteitag auf eine Vermögenssteuer – und begrüßen einen ungewöhnlichen Gast.

Der Autobauer und die Grünen – in Münster kamen sie zusammen. Mercedes-Chef Dieter Zetsche – hier links neben Parteichef Cem Özdemir – sprach auf dem Parteitag unter anderem über das Thema „Saubere Mobilität“. © afp

Am Ende ist der Beifall für Winfried Kretschmann groß. Manche Delegierte in der Münsterlandhalle stehen, einige beginnen rhythmisch zu klatschen. Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat seinen Parteifreunden dargelegt, weshalb er strikt gegen die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ist. Er hat das mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft begründet. Eine Vermögenssteuer, sagt Kretschmann, schwäche den Mittelstand. Der Mittelstand aber sei „eine der stärksten Säulen gegen den Raubtierkapitalismus“. Eine Vermögensteuer gehe in schlechteren wirtschaftlichen Zeiten „sofort an die Substanz“. Schon heute – bei niedrigster Arbeitslosigkeit und stabilem Wachstum – habe die AfD in Baden-Württemberg 15 Prozent der Stimmen erhalten. Er wolle sich „gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir in eine neue Arbeitslosigkeit hineinlaufen“, sagt der Regierungschef des Heimatlands des Mittelstands.

Viele Delegierte scheinen diese Argumente zu beeindrucken. Die Sache hat nur einen Schönheitsfehler: Der Antrag an den grünen Bundesparteitag in Münster, den Mitglieder von Kretschmanns Landesregierung formuliert haben und der sich eindeutig gegen die Vermögenssteuer ausspricht, fällt klar durch. Kretschmann, über dessen Chancen Bundespräsident zu werden am Wochenende alle spekulieren, scheitert.

Stattdessen stimmen die Grünen für einen Antrag, der eine „verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögenssteuer für Superreiche“ fordert. Es weiß zwar niemand, ob es eine Steuer, die die Bedingungen erfüllt, überhaupt geben kann. Auch bleibt offen, wer eigentlich als superreich zu gelten hätte. Auch über die Höhe einer solchen Vermögenssteuer steht nichts im beschlossenen Gerechtigkeitsantrag.

Dauerstreit endet mit Kompromiss

Die Kompromiss-Formulierung, die die beiden Fraktionschefs im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, ausgearbeitet haben, ist aber in der Partei von großer symbolischer Bedeutung. Der Streit um die Vermögenssteuer schwelt seit mehreren Jahren. Er verknüpfte sich mit der Frage, wie links die Partei noch ist, und ob man nach der Wahlniederlage 2013 erneut mit der Forderung nach Steuererhöhungen in den Wahlkampf 2017 ziehen will. Der Begriff „Superreiche“ soll auch klarmachen, dass diesmal nicht die mittelständischen Wähler der Grünen von höheren Belastungen betroffen wären. Kretschmann – wie gesagt – hat da Bedenken.

Aber während er und seine Leute eher missmutig durch die Münsterlandhalle schleichen und den Eindruck zu erwecken versuchen, man gehöre eigentlich gar nicht so richtig zu diesem etwas merkwürdigen Laden, sind Parteichefin Simone Peter und Fraktionschef Hofreiter – beide Parteilinke – gut gelaunt. Die Bundesdelegiertenkonferenz wird wohl als „linker Parteitag“ in die Grünen-Geschichte eingeordnet werden. Die Gerechtigkeitsdebatte ist von oppositionellem Ton geprägt. Deutschland wird als Land geschildert, in dem die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden, in dem Kindern der Zugang zu Bildung fehlt. Deutschland sei ein „reiches armes Land“. Elf von 16 Bundesländern werden von den Grünen mitregiert. Aber die regierenden Grünen prägen diesen Parteitag nicht.

Die Partei ist nun entschlossen, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, auch wenn die nur „gefühlt“ sind, wie es im Beschluss heißt. Cem Özdemir, Parteichef vom realpolitischen Flügel, sagt in seiner Rede, man müsse die Spaltung überwinden – „ganz egal, ob sie nur empfunden oder real ist“. Der Parteitag stimmt mehrheitlich für die Abschaffung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, die sich nicht an die Vorgaben der Arbeitsagentur halten. Er stimmt für einen Mindestlohn für Auszubildende. Alles Punkte, bei denen die Kretschmann-Leute die Augen verdrehen. Und niemand von denen, die einst in einer rot-grünen Bundesregierung die Hartz-Reformen beschlossen, findet sich heute noch bereit, die Entscheidungen von 2004 zu verteidigen.

Am Sonntag gibt es einen symbolbeladenen Tagesordnungspunkt. Der Bundesvorstand hat Mercedes-Chef Dieter Zetsche eingeladen. Erwartungsgemäß wird ein Antrag zurückgewiesen, Zetsche wieder auszuladen oder ihm das Rederecht zu verweigern. Parteichefin Peter aber, die intern gegen die Einladung votiert hatte, lässt es sich nicht nehmen, dem Gast vorzuwerfen, sein Konzern mache mit Rüstungsexporten eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Zetsche schildert eine Vision von der sauberen Mobilität, die der der Grünen ziemlich nahe kommt. Der deutschen Automobilindustrie werde der Umstieg auf elektrisch getriebene Fahrzeuge nur gelingen, wenn „alle fortschrittlichen Kräfte“ zusammenarbeiteten. Dafür gibt es freundlichen Beifall. Auch Kretschmann ist einverstanden.

