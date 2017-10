Gerechtes Remis Gastgeber Sohland erreicht mit Kampfgeist ein 27:27 (14:14) gegen die SG Oberlichtenau.

Handball-Ostsachsenliga. Beide Teams schenkten sich in ihrer Partie am Sonnabend in Sohland nichts. Für jeden stand der Sieg auf der Agenda, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die Gastgeber brauchen alle Zähler, um in dieser mit zwölf Teams eher schwierigen Saison nicht abzusteigen. Für die Gäste dagegen stand im Vordergrund, mit einem Auswärtssieg an der Tabellenspitze dran zu bleiben.

So entwickelte sich von der ersten Minute an ein interessanter und spannender Schlagabtausch. Keiner der Kontrahenten konnte sich in der immer fairen Partie deutlicher und vorentscheidend absetzen. Die Reserve der SG HVO Cunewalde/Sohland war wieder einmal richtig gut eingestellt und hielt meist ihre Linie. Dabei half auch, dass endlich einmal fast der komplette Kader auflaufen konnte. Das nutzte Übungsleiter Holm Lorenz aus.

Auf der Gegenseite haderte Coach Ralf Moschke oft mit den Abschlüssen seiner Männer. Dabei wirkte sich negativ aus, dass dem Rückraum durch das Fehlen von Kirste und Gretschel etwas an Durchschlagskraft fehlte. Lediglich Sven Schäfer setzte in seinem besten Saisonspiel positive Zeichen. Moschke: „Natürlich ist das 27:27 für uns ein bisschen enttäuschend. Es ist uns nicht gelungen, den Gegner auseinanderzunehmen..“ In der nächsten Partie dürfte Sohland am Sonnabend beim KJS Club Dresden chancenlos sein. Oberlichtenau erwartet Spitzenreiter LHV Hoyerswerda II.

Oberlichtenau spielte mit: A. Schäfer, König; Fröhlich (2), Miehle (6/1), Hunger (2), Jäschke, R. Schäfer (1), Röntzsch (3), Hübner (1), S. Schäfer (10) und Förster (2/1).

Sohland/Cunewalde II spielte mit: Marschner, E. Schmidt; Steller (7), V. Ebert (2), Baumbach (4), S. Schmidt (2), Eisert (2), Beutlich (3), Eisold (1), Jeremies, Schneider, Jaquett (6/2) und R. Ebert.

