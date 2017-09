Gerd Kastenmeiers Moskauer Nächte Der Dresdner Spitzenkoch bewirtet die Gäste des Leipziger Opernballs auf Russisch.

Die Spitzenköche Gerd Kastenmeier (l.) und Vladimir Mukhin aus Moskau kochen mit ähnlichem Wasser. © Zänker/PR

Zwölfter Gang Elchlippe. Oder doch lieber Schwanenleber? Vielleicht auch Hasenzunge. Was die russische Küche doch alles auf den Teller zaubert! Das erleben die Gäste des Leipziger Opernballs Anfang November unter Leitung von Gerd Kastenmeier. Der Dresdner Gourmetkoch richtet zum sechsten Mal die Speisen für die 1 000 Gäste an. Dafür sucht er sich jedes Jahr einen internationalen Spitzenkoch als Partner – je nachdem, welche Stadt dem Opernball das aktuelle Motto verleiht. In diesem Jahr erlebt das Publikum „Moskauer Nächte“.

Das war Gerd Kastenmeier einen Kurztrip in Russlands Hauptstadt wert. Dort traf er Vladimir Mukhin, den Inhaber des Restaurant-Imperiums White Rabbit Family. Weltweit gehören mehr als 20 Spitzenlokale mit 2 000 Mitarbeitern dazu. Mukhin erfindet die russische Küche neu. In der Sowjetzeit sei sie stark dezimiert und vereinfacht worden, sagt er. Was die Welt heute als russische Küche kenne, werde der Tradition aber nicht gerecht. Pelmeni, Buchteln, Borschtsch, damit gibt er sich nicht zufrieden, zumal gerade die Teigtaschen ursprünglich aus der Türkei stammen und die Rote-Beete-Suppe in zig verschiedenen Ausführungen möglich ist, also alles andere als ein Generalgericht darstellt.

Ob Mukhin und Kastenmeier wirklich die Delikatesse Elchlippe kredenzen, steht noch nicht fest. Feinste russische Honigkuchen aber werden sie in die engste Wahl nehmen. Kohl, Rote Beete und geräucherte Kartoffeln ebenso. Russische Weine haben die Köche bereits verkostet und Menüpläne ausgetüftelt. Selbst das Rinderfilet wird russisch schmecken. (SZ/nl)

