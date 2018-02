Gerangel um Trumps Atomkoffer?

China ist eine große imperialistische Gefahr. China wird sicherlich auch die Bemühungen in Afghanistan hintertrieben haben, indem es die Taliban mit Waffen versorgt, um ihren Vorhof freizuhalten. Chinas Bau von Festungsinseln, die zunehmende Drangsalierung der Hong-Kong-Chinesen und der ungefragte Bau der Seidenstraße, die Atomangriffdrohungen der Hofpresse als Reaktion auf Trumps vorgeschlagenen Wirtschaftssanktionen gegenüber China sind ein Zeichen, dass Herr Jinping nicht die Qualität eines Deng Xiaoping hat, sondern eher mit Hitler liebäugelt. Das ist sehr schlecht! Wenn wegen dieser Idiotie ein Atomkrieg losgegangen wäre, weil die Chinesen kein Minimum an Respekt hätten, hätte es Mrd. Menschen das Leben kosten können! Wer seine Untergebenen so wenig im Griff hat, sollte sich schämen! Manche steigt die Macht bzw. die schicke Schneidigkeit zu Kopfe. Das sind die Schlimmsten! Für mich wiegt dieser Angriff schlimmer als Funktionärskorruption!