Gerätehaus wird zur Disko Manche Gäste kamen zum Florianstag zu früh ans Gerätehaus. Mit neuem DJ wurde dafür bis in die Nacht gefeiert.

Moderne Technik bei der Feuerwehr zeigte Mario Maximilian Lange, Gerätewart in Hartha. © Jörg Schreiber

Wer zum Florianstag der Feuerwehr Hartha auf ein Mittagessen aus der Gulaschkanone gehofft hatte, brauchte eine Alternative. Denn diesmal ging es erst um 14 Uhr los. „In den letzten Jahren haben wir immer früh angefangen und einen ganzen Tag durchorganisiert, da gab es auch Leerlauf. Da haben wir gedacht, wenn wir um 14 Uhr anfangen, kommen die Leute und bleiben“, erklärte Erik Dathe, seit Juli Vorsitzender des Feuerwehrvereins und mit federführend bei der Organisation des Festes.

Bewährtes wurde beibehalten, anderes optimiert. Die Hüpfburgen waren schon immer ein Magnet für die Kinder, doch diesmal wurde eine speziell für die ganz jungen Besucher reserviert: „Als Eltern wissen wir, dass die Kleinen immer von den Großen überrannt werden, darum haben wir das getrennt“, do Dathe. Auch sonst war der Florianstag ein Kinderfest: Basteln, Schminken, Glücksrad, Fußball, das Spielmobil aus Döbeln und natürlich Feuerwehrfahren. Das gab es eine Zeit lang nicht, ist aber so beliebt, dass die Kinder jetzt wieder Runden durch die Stadt drehen können. Natürlich mit Sirene. Die lockte auch die Schaulustigen auf den Schützenplatz, als ein großes Palettenhaus brannte. Die Jugendfeuerwehr war für das Löschen zuständig und kam mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort. Viel Qualm und Wasser sorgten für die richtigen Effekte. Das sollte vor allem potenziellen Nachwuchs für die Feuerwehrarbeit begeistern.

Um zu zeigen, wie modern und vielseitig die Feuerwehr ist, hatten alle Wehren des Ortsverbands und auch Geringswalde und Großweitzschen ihre Löschfahrzeuge auf dem Schützenplatz ausgestellt, die Waldheimer waren mit ihrem „Skylifter“ da und machten Fotos aus luftiger Höhe.

Gegen 18 Uhr kam noch ein großes Fahrzeug auf den Hof gefahren: Thomas Böttcher mit seiner Anlage. „Wir konnten ihn als DJ für die Abendveranstaltung gewinnen, mal sehen, ob er zieht“, meinte Erik Dathe. Der ehemalige Radiomoderator baute auf und legte am Abend pünktlich los. Große Lichter aus, Partybeleuchtung an. Es dauerte vier Minuten bis das erste Tanzpaar im Gerätehaus vor der Bühne war, viele weiter folgten. Mit einem Mix von Oldies über Ostrock bis zu den Charts schaffte es Böttcher, für Stimmung zu sorgen. Das Gerätehaus wurde zur Ersatzdisko. Licht, Bar, Musik, genug Platz zum Sitzen und überdachte Tische im Außenbereich: die Harthaer nahmen das Fest an. Auch die Kinder waren bis in den Abend beschäftigt, selbst als die Hüpfburgen eingepackt waren – in einem großen Sandhaufen hatten die Feuerwehrleute mehr als 300 kleine Dinosaurier versteckt, die darauf warteten, ausgegraben zu werden.

