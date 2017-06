Gerätehaus wird umgebaut Weil im Ortsteil jetzt auch mehrere Frauen mit der Feuerwehr ausrücken, muss ein zweiter Umkleideraum her.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Der erste Doppelhaushalt der Stadt Roßwein ist von der Rechtsaufsichtsbehörde ohne Auflagen bestätigt worden. Damit können auch die Gleisberger damit rechnen, dass ein Teil ihrer Wunschliste abgearbeitet wird.

Der größte „Brocken“ Geld fließt nach zehn Jahren Planung und Vorbereitung in den Gemeinschaftsplatz unweit des Sportplatzes. Den Auftrag dafür haben die Räte auch vergeben (DA berichtete). Darüber hinaus soll sich aber noch das eine oder andere mehr in Gleisberg bewegen. So bekommt die Kita-Leiterin neues Mobiliar für ihr Büro. Das kostet, weil es eingebaut werden muss, rund 2 000 Euro.

Weitere knapp 40 000 Euro werden im Feuerwehrgerätehaus des Ortsteiles eingesetzt. „Weil wir jetzt auch einige Frauen in der Abteilung haben, muss es getrennte Umkleidekabinen geben“, erklärte Ortsvorsteher Bernd Handschack die Investition. Diese Ausgaben muss die Kommune allerdings nicht komplett aus dem Haushalt bestreiten. „28 000 Euro Fördergeld stehen in Aussicht“, informierte der Ortsvorsteher.

Wegen des Doppelhaushaltes konnte er auch schon einen Ausblick auf 2018 geben. „Wenn es dafür Zuschüsse gibt, soll die Siedlungsstraße auf 200 Metern Länge in Ordnung gebracht werden“, kündigte Bernd Handschack an. Außerdem soll nach Möglichkeiten die Erneuerung der Straßenbeleuchtung fortgesetzt werden.

