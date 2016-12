Gerätehaus wird saniert Das Ulbersdorfer Depot soll vor allem ein neues Dach bekommen. Die Fenster sind schon ausgetauscht.

© Marko Förster

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr von Ulbersdorf muss in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. 2017 soll die Planung dafür starten. Vorgesehen ist unter anderem, das Dach komplett zu sanieren. Sowohl die Dachbalken als auch die Ziegel sind inzwischen in die Jahre gekommen. Außerdem soll das Dach gedämmt werden. Geplant ist, die Sanierung schrittweise voranzutreiben. So wurden bereits in diesem Jahr neue Fenster eingebaut. Da es derzeit keine Zuschüsse für die Sanierung von Gerätehäusern gibt, muss die Stadt Hohnstein das aus der eigenen Kasse bezahlen. (SZ/aw)

