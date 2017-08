Gerätehaus wird immer teurer Die Kosten für den Neubau des Goßdorfer Feuerwehr-Gerätehauses liegen schon jetzt über der Berechnung. Einige Stadträte sehen die Schuld beim Planer.

Die Bauarbeiten laufen schon. Ein Großteil des früheren Kindergartens von Goßdorf ist bereits abgerissen, hier wird Platz gemacht für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Während die Bauleute ihrer Arbeit nachgehen, gibt es um die Kosten des Großprojekts zunehmend Diskussionen – denn die steigen weiter.

In der jüngsten Sitzung des Hohnsteiner Stadtrats stand die Vergabe der Wärmedämmung und des Außenputzes auf der Tagesordnung. Obwohl die Stadt bei sieben oder acht Unternehmen angefragt hatte, haben sich nur drei Firmen an der Ausschreibung beteiligt. Für Alexander Hentzschel vom Bauamt ein klares Zeichen dafür, dass der Markt gesättigt ist. Die Handwerksfirmen haben gut zu tun, was sich in den Preisen niederschlägt. Insgesamt hätten die Bieter dicht beieinander gelegen. Das günstigste Angebot betrug letztlich rund 29 000 Euro – das sind 35 Prozent mehr als in der Planung vorgesehen.

Mehrere Stadträte nahmen diese erneute Kostensteigerung nicht kommentarlos hin. „Ich sehe das aus dem Ruder laufen“, sagte Tilo Müller (Unabhängige Wählervereinigung). Er wies darauf hin, dass es sich aktuell um die ersten Aufträge handele. Mit den erfahrungsgemäß zu erwartenden Nachträgen der Firmen, kämen später mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weitere Kosten hinzu. Stadtrat Roland Döring (Die Linke) befürchtet, dass die Kostensteigerung zulasten des Haushalts geht. Zwar hat die Stadt bei der Sächsischen Aufbaubank bereits signalisiert, dass das von der EU geförderte Projekt teurer wird. Ob die Steigerung komplett mit Fördermitteln kompensiert werden kann, ist noch nicht sicher.

Schon jetzt liegen die Gesamtkosten rund 138 000 Euro über dem Plan. In der Kostenberechnung vom Dezember 2016 sind gut 670 000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus kalkuliert, laut aktuellem Stand wird der Neubau mindestens 808 000 Euro kosten. Selbst das ist nicht der letzte Preis, denn noch sind nicht alle Ausschreibungen abgeschlossen. Da bisher aber fast alle Gewerke teurer wurden als in den Projektierungsunterlagen veranschlagt, zweifeln manche Stadträte inzwischen die Arbeit des Planers an. „Ich habe den Verdacht, dass hier nicht vernünftig geplant worden ist“, sagte Stefan Thunig (CDU). Er regte deshalb an, die Bauplanung noch einmal durch einen unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen.

Die Abstimmung über die Auftragsvergabe für Wärmedämmung und Außenputz fiel dann auch denkbar knapp aus. Sieben Stadträte stimmten dafür, sechs dagegen. Die Nein-Stimmen verteilten sich quer durch die Fraktionen. Bei einer Ablehnung hätte die Stadt das Baulos erneut ausschreiben müssen. „Wir werden kein günstigeres Angebot bekommen“, hatte Alexander Hentzschel vom Bauamt zuvor gesagt.

