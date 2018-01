Gerätehaus wird größer Die Gemeinde stellt einen Bauantrag. Dann befinden sich alle Fahrzeuge vor Ort.

© Dietmar Thomas

Ostrau. Nachdem die Anschaffung eines größeren Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Ostrau beschlossen wurde (DA berichtete), werden die Bedingungen für die Kameraden weiter verbessert. Bei der Sitzung am Dienstag beschlossen die Ostrauer Gemeinderäte, einen Bauantrag für die Erweiterung des Gerätehauses zu stellen.

„Es soll eine Garage gebaut werden, in der zwei Feuerwehrfahrzeuge Platz finden“, erläuterte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Bisher ist es so, dass der Mannschaftswagen am Gerätehaus geparkt wird, und das Hilfeleistungslöschfahrzeug auf dem Bauhof abgestellt ist. „Durch die Errichtung der Garage wird die Unterstellung der Fahrzeuge verbessert und es befinden sich zukünftig alle Einsatzwagen an einem Ort“, so Schilling. Die Gemeinde hofft, dass der Bauantrag so schnell wie möglich genehmigt wird, um das Projekt weiter vorantreiben zu können. (DA/fk)

