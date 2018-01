Gerätehaus muss warten Das Projekt wird in der Haushaltplanung der Gemeinde nach hinten verschoben. Der Abwasserbau hat Vorrang.

Symbolbild © Daniel Reinhardt / dpa

Freitelsdorf. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Freitelsdorf wird in der Haushaltplanung der Gemeinde nach hinten verschoben. Zunächst müsse dort der Abwasserbau finanziert werden, so Bürgermeister Falk Hentschel. Beides zusammen übersteige die Möglichkeiten der Kommune. Da für die Kanalisation konkrete Fristen einzuhalten seien – sie muss spätestens zum Jahresende 2019 fertig werden – könne das Gerätehaus nicht vorher gebaut werden. Eigentlich sollte das Gebäude schon längst stehen, aber da der Ortsfeuerwehr Kalkreuth 2014 die Unterstellmöglichkeit gekündigt worden war, musste die Gemeinde zunächst dort einen Neubau errichten.

Hentschel zweifelte vorige Woche in der Ratssitzung überdies die vorliegende Kostenschätzung an. Mit 420 000 Euro liege diese weit über den Baukosten für das Gerätehaus in Kalkreuth. Die Fördergrenze liege bei 335 000 Euro, und dafür müsse es doch möglich sein, ein Gebäude für eine Ortsfeuerwehr zu errichten. Vielleicht eins ohne eigenen Schulungsraum – man könne ja darüber nachdenken, es nahe am Dorfgemeinschaftshaus zu errichten. Deshalb wolle die Kommune die Grobplanung noch einmal überdenken. Die Förderung für den Gerätehaus-Neubau ist bereits beantragt. (mm)

