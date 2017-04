Gerätehaus muss warten Die Feuerwehr in Meusegast bekommt ihre neue Halle. Wegen des Geldes aber später. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Auf den ersten Blick ganz ordentlich, auf den zweiten aber zu klein: Das Meusegaster Gerätehaus soll deshalb um eine Fahrzeughalle erweitert werden. © Kristin Richter

Wieder einmal wurde im Dohnaer Stadtrat über die Feuerwehr diskutiert, ohne dass die dabei war. Das gibt wieder Knatsch, prophezeit Reinhard Nitschke (Freie Wähler). Diesmal ging es um die in Meusegast.

Die soll eine neue Fahrzeughalle erhalten. Das ist beschlossene Sache. Nachdem der Technische Ausschuss grünes Licht gegeben hatte, meldete sich das Landratsamt. Es gebe da gewisse Möglichkeiten, um Fördermittel zu erhalten. Doch dafür muss die Halle normgerecht sein. Daraufhin wurde ein bisschen umgeplant. Etwas Ordentliches mit Fördermitteln zu bauen, ist immer besser. Bis hierher herrschte Einigkeit.

Doch nun gibt es die Fördermittel erst nächstes Jahr, die Meusegaster hatten aber schon dieses Jahr mit ihrer Halle gerechnet. Der Stadtrat stand nun vor der Alternative: Entweder dieses Jahr ohne Förderung bauen oder nächstes Jahr mit 70- oder sogar 75-prozentigem Zuschuss. Für Bürgermeister Ralf Müller (CDU) war die Antwort klar: Nächstes Jahr bauen. Am Ende stimmte die Mehrheit zwar dafür, doch es gab auch kritische Worte, nicht nur von Nitzschke.

Für Anke Werner (CDU) wäre es eine Frage des Anstandes gewesen, die betroffene Feuerwehr zur Sitzung einzuladen. So, wie das nun gelaufen ist, sei es eine Missachtung deren Arbeit. Hans-Jörg Fischer, der Fraktionschef der Freien Wähler, appellierte dringend an Bürgermeister Müller, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zu intensivieren. Sein CDU-Kollege Markus Altmann sieht das Ganze zwar nicht ganz so dramatisch, aber: „Begeistert wird die Feuerwehr nicht sein.“ Das war sie schon nicht, als jüngst über den Ersatz der Atemschutzgeräte diskutiert wurde. Auch deren Anschaffung ist verschoben worden.

