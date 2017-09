Geradeaus statt Kreisverkehr Ein Toyotafahrer ist am Freitagmorgen in Görlitz mit 1,5 Promille unterwegs. Am Kreisel auf der B 115 endet seine Fahrt.

Der kürzeste Weg ist nicht immer der beste. Hier führte er den angetrunkenen Fahrer eines Toyota (links im Bild) am Freitagmorgen direkt über einen Kreisverkehr auf der B 115. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am Freitagmorgen, gegen 6.45 Uhr, war ein 58-Jähriger schon stark angetrunken. Das hinderte ihn nicht, in seinen Toyota zu steigen. Damit war er in Görlitz auf der B 115 unterwegs. Während es sich in seinem Kopf mutmaßlich drehte, fuhr er am Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt geradeaus.

Dabei wurden die Verkehrsanlagen und der Toyota beschädigt, andere Fahrzeuge waren nicht verwickelt. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest vor Ort hatte einen Wert von 1,5 Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3 200 Euro. Größere Behinderungen im Berufsverkehr an der B 115 blieben aus. (szo)

