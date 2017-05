Geplatzte Talentsuche Beim Casting sollten sich Künstler für einen Auftritt zum Stadtjubiläum qualifizieren. Doch der Vorausscheid wurde abgesagt.

Wer traut sich ins Rampenlicht? Beim Gröditzer Talent-Wettbewerb meldeten sich weniger Teilnehmer als gedacht. © Pixabay.com

Sie locken Millionen Zuschauer vor die Fernseher: Nicht erst seit „Deutschland sucht den Superstar“ sind Casting-Shows in Deutschland ein Phänomen. Aber nicht jeder Künstler traut sich gleich vor Juroren wie Dieter Bohlen und TV-Kameras. Wer trotzdem zeigen möchte, was er drauf hat, für den dürfte das Mega-Show-Talent 2017 genau das Richtige sein. Bei dessen erstem Vorausscheid hätten sich am Sonntag die Künstler im Spanischen Hof der Jury und dem Publikum präsentieren sollen. Doch daraus wird nun nichts.

„Leider, leider“, sagt Veranstalter Ingolf Timm. „Wir mussten das absagen, weil es einfach zu wenige Bewerber gab.“ Gehofft hatte der Großthiemiger auf etwa 50 Bewerbungen von Sängern, Tänzern und anderen Künstler aus der Region. Doch trotz Werbung auf zig Kanälen: Nicht einmal die Hälfte davon sei bisher zusammengekommen. Reichlich 20 Bewerber hätte es nämlich gebraucht, um den Vorausscheid durchzuziehen. Bisher hätten sich aber gerade einmal zehn Talente gemeldet, zählt Ingolf Timm die Bewerbungsunterlagen durch. Dafür lohne der Aufwand einer eigenen Veranstaltung nicht.

Immerhin: Die bisherigen Anmeldungen versprechen für den finalen Ausscheid im Juli ein abwechslungsreiches Programm. Denn die Bandbreite reicht schon jetzt vom Tänzer über ein Double der Schlagersängerin Beatrice Egli bis hin zum Goethe-Faust-Rezitator. Ein anderer Beitrag will mit sprühenden Funken aus Flexmaschinen überzeugen. Die bei aller Vielfalt geringe Teilnehmer-Resonanz für das Mega-Show-Talent kann sich Veranstalter Ingolf Timm kaum erklären. Zumal die drei Gewinner des Ausscheids die große Chance bekämen, am Gröditzer Festwochenende Mitte August im Vorprogramm von Stars wie Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann oder dem früheren Caught-in-the-Act-Superstar Benjamin Boyce aufzutreten. „Das ist eine einmalige Gelegenheit“, findet Veranstaltungsprofi Timm.

Er setzt jetzt darauf, dass sich in den nächsten Tagen und Wochen noch einige weitere Talente, vor allem junge Künstler, ein Herz fassen und sich für eine Teilnahme anmelden. Dieses findet auf jeden Fall am ersten Juli-Wochenende statt. Dann lässt der Spanische Hof die Tradition der Siesta nach jahrelanger Pause wieder aufleben. Mittendrin spielt sich unter anderem auch der Talente-Wettbewerb ab.

Sorgen vor radikaler Jury-Kritik der Marke Dieter Bohlen müsse sich beim Mega-Show-Talent niemand machen, versucht Ingolf Timm mögliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. „Wir wollen Künstler – vor allem junge Künstler – unterstützen und sie nicht zur Schnecke machen!“

Infos und Anmeldung unter www.1a-partyexpress.de unter „Mega-Show-Talent“

zur Startseite