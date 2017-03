Geplanter Sportplatzbau nimmt nächste Hürde In Reinhardtsdorf-Schöna ist der Fördermittelbescheid eingetroffen. Im Mai könnten die ersten Bauaufträge vergeben werden.

Das Geld von der Aufbaubank ist zugesagt. © dpa

Die Post, auf die die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna sehnlichst gewartet hat, ist eingetroffen. „Wir haben den Fördermittelbescheid von der Sächsischen Aufbaubank erhalten“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos) erleichtert. Die Gemeinde will mit den Fördermitteln den Kunstrasenplatz an der Waldbadstraße in Reinhardtsdorf sanieren. Dafür wurden Gesamtkosten von rund 185 000 Euro ermittelt. Dank des Investitionskraftstärkungsgesetzes stehen Reinhardtsdorf-Schöna rund 122 000 Euro Fördermittel zu. Die restliche Summe hat die Gemeinde schon im Vorjahr zusammengestottert. Jetzt soll alles schnell gehen. In den nächsten Tagen gehen die Ausschreibungen für die Bauleistungen raus. Im Mai könnte der Gemeinderat dann die Aufträge vergeben. In vier Wochen Sommerpause soll dann der neue Kunstrasenbelag verlegt werden, damit pünktlich zur Saisoneröffnung im August der Fußballplatz wieder bespielbar ist. (SZ/gk)

