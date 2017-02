Geplanter Einkaufsmarkt nimmt Hürde Die Freifläche an der Dresdner Straße in Neustadt kann für den Handel genutzt werden. Nun soll ein Bebauungsplan folgen.

In Neustadt soll ein neuer Supermarkt entstehen. © dpa

In der Diskussion um einen neuen Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße in Neustadt sind die beteiligten Behörden einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Anders, als in der SZ vom 17. Februar veröffentlicht, hat das Landratsamt den von der Stadt Neustadt geänderten Flächennutzungsplan für das Areal an der ehemaligen Kläranlage genehmigt. Bereits im Dezember letzten Jahres sei das passiert, stellt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) richtig. Damit sei die Entwicklung dieses Grundstücks für Handelseinrichtung nun möglich, ergänzt er.

Bevor der Investor allerdings tatsächlich mit dem Bau beginnen kann, sind noch weitere Hürden zu nehmen. Der nächste Schritt wäre die Erstellung eines konkreten Bebauungsplanes. Dieses Verfahren würde laut Ratschef gegenwärtig ruhen. Um das Vorhaben voranzutreiben, müsste es wieder aufgenommen werden. Das sei für das erste Halbjahr 2017 auch geplant, wie der Ratschef weiter erklärt. „In diesem Verfahren ist auch inhaltlich über die perspektivischen Nutzungsarten zu befinden“, sagt Mühle. Der Bebauungsplan muss öffentlich ausgelegt und anschließend wieder vom Neustädter Stadtrat abgenickt werden. Erst danach könne der Investor einen Bauantrag einreichen. Dieser muss anschließend erneut genehmigt werden. Das Grundstück an der Dresdner Straße, die sich zwischen der Spitzweg Apotheke und der Polenz befindet, war im Flächennutzungsplan von Neustadt zuvor als Grünfläche eingetragen. Um darauf einen Supermarkt bauen zu können, musste der Plan im vergangenen Jahr angepasst werden. Das Gebiet wurde daraufhin als „Sondergebiet Handel“ ausgewiesen.

Von Anwohnern werden die Pläne indes skeptisch beäugt. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die dem Projekt kritisch gegenüber steht. Anwohner der Dresdner Straße fürchten unter anderem Lärm durch Lieferwagen – auch nachts. Sie sprechen sich dafür aus, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keine Anlieferungen erlaubt sind. Details wie diese sollen in dem Bebauungsplan festgeschrieben werden.

Der Investor will in Höhe der ehemaligen Kläranlage einen Lebensmittelmarkt und ein Fachmarkt eröffnen. Bei dem zweiten Geschäft soll es sich um eine Drogerie handeln.

