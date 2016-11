Tischtennis – Sachsenliga Geplante Niederlage Auch wenn Anja Böhle überzeugt hat, unterliegen die Damen des Döbelner SV in Leutzsch.

Volle Punktausbeute: Anja Böhle hielt sich schadlos. © Jörg Schreiber

Die erste Halbserie in der Sachsenliga ist für die Damen des Döbelner SV Geschichte. Und, das ist die gute Nachricht: Die Mittelsächsinnen rangieren aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Ob sie allerdings auch dort überwintern werden, wird sich erst in zwei Wochen entscheiden, wenn alle Mannschaften die Hinrunde beendet haben. Vor allem von Verfolger TTC Neusalza-Spremberg droht noch Ungemach, wenn das ostsächsische Quartett an den verbleibenden beiden Spieltagen punkten kann.

Die Niederlage der Döbelner Frauen beim LTTV Leutzscher Füchse kam nicht überraschend, denn im Meisterschaftsrennen mischen die Leipzigerinnen ganz vorn mit. Mit etwas Glück werden sie sogar als Herbstmeister durchs Ziel gehen können. Ein Sieg gegen Döbelns Verfolger vorausgesetzt. Zudem gab es in der Messestadt ein Wiedersehen mit Maja Meier. Die Nummer eins der Gastgeberinnen stand noch vor gut einem Jahrzehnt gemeinsam mit Evelin Dathe, Anja Böhle und Stefanie Schade im Aufgebot des Döbelner SV. Und wie es der Zufall wollte, hatte Stefanie Schade im Spiel gegen den LTTV ihren ersten Auftritt in dieser Saison. Sie rückte für Christiane Schneider ins Aufgebot des Tabellenachten. Doch während sie dem direkten Duell aus dem Weg gehen konnte, hatten die anderen beiden Spielerinnen sowie Jessica Gückel mit der Ex-Döbelnerin alle Hände voll zu tun. Am Ende standen bei ihr zwei Siege und eine Niederlage in der Bilanz. Die Niederlage kassierte sie gegen Anja Böhle. Diese gewann das Spiel mit 3:2. Überhaupt ging in dieser Begegnung aufseiten der Gäste nichts ohne Anja Böhle. Die 28-Jährige gewann alle drei Einzel und gemeinsam mit Evelin Dathe auch das Doppel. Damit ist sie schon seit vier Spieltagen ungeschlagen und gehört zu den besten Spielerinnen der Liga. (DA/jsc)

