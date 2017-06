Geplante DSDS-Tour fällt aus Das Konzert in der Messehalle Löbau wird‘s nun doch nicht geben. Karten können aber zurückgegeben werden.

Oliver Geißen moderierte die jüngste Staffel. Einige Superstars und Kandidaten wären auch nach Löbau gekommen. © Henning Kaiser/dpa

Das für Mittwoch geplante Konzert der „Deutschland sucht den Superstar“-Tour in der Messehalle Löbau fällt aus. Das teilte das Veranstaltungsmanagement der Messehalle am Dienstag nach einer entsprechenden Nachricht des Veranstalters Brown-Media aus Coburg mit. Gründe für die Absage benannte es nicht. Erworbene Karten können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Anfragen darüber hinaus sind an den Veranstalter zu richten.

Anfang des Jahres lief die jüngste Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“mit Pop-Titan Dieter Bohlen und seinen Jurykollegen, wie etwa Schlagersängerin Michelle oder Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, die dabei nach Gesangstalenten Ausschau hielten. Die besten von ihnen, der Sieger der aktuellen Staffel, „Mr. Bling Bling“ Alfonso, und der Gewinner des Vorjahres, Prince Damien, sollten nach Löbau kommen. Es wäre der einzige Spielort in Sachsen gewesen

Die Show sollte etwa zweieinhalb Stunden dauern. Neben dem amtierenden Superstar, dem angehenden Gewinner und weiteren Kandidaten hätte eine siebenköpfige Band für Livemusik gesorgt.

Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wird seit 2002 jährlich im Fernsehen ausgestrahlt. Von Anfang an dabei und Gesicht der Show ist Musiker und Produzent Dieter Bohlen. In Löbau wäre er nicht dabei gewesen. (szo/tc)

Kontakt zum Veranstalter: Brown-Media, z. Hd. Sebastian Modl, Kasernenstr. 11, 96450 Coburg. Telefon: 0176 82 13 51 98, www.brown-media-concerts.de

