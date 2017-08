Geopark wird transnational Weißwasser und Leknica starten das Projekt „Transnationaler Geopark Muskauer Faltenbogen – Gemeinsame Strategie bis 2028“.

In der Stadtbibliothek Weißwasser findet die Auftaktveranstaltung statt. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Die Große Kreisstadt Weißwasser startet gemeinsam mit der polnischen Gemeinde Leknica das Projekt „Transnationaler Geopark Muskauer Faltenbogen – Gemeinsame Strategie bis 2028“. Damit soll ein Masterplan erarbeitet werden, der Ziele und Maßnahmen für die weitere Entwicklung des deutsch-polnischen Unesco-Geoparks für zehn Jahre festschreiben soll. Der Zuschuss in Höhe von 85 Prozent kommt vom Kleinprojektefonds des Interreg-Programmes Polen-Sachsen 2014 – 2020.

Über eine Laufzeit von sechs Monaten soll mithilfe professioneller Unterstützung und der Menschen in der Region an dem Konzept gefeilt werden. Dazu wird es Workshops auf deutscher und polnischer Seite geben, an denen eine Beteiligung Vertreter von Behörden, Unternehmen, Vereinen und Bürgern erwünscht ist. In einer Auftaktveranstaltung im Saal der Stadtbibliothek Weißwasser am 17. August, ab 14 Uhr, werde das Projekt im Detail vorgestellt und die weiteren Termine bekannt gegeben. Die Partner laden alle Interessenten ein, sich an diesem Prozess mit ihren Ideen und Vorstellungen zu beteiligen. (SZ)

Kontakt: 035600 368712, n.sauer@muskauer-faltenbogen.de

