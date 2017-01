Geopark Tharandter Wald wird diskutiert

Zu den Aktivitäten des Vereins Geopark Erlebnis Tharandter Wald findet diese Woche Donnerstag, den 2. Februar, eine Veranstaltung in der Klinik in Hetzdorf am Tharandter Wald statt. Beginn ist 19 Uhr. Es wird um eine Spende gebeten, die dem Projekt zugutekommt, informiert Rolf Mögel von dem Verein Gästeführer Erzgebirge.

Das Thema der Veranstaltung lautet: „Der Geopark Tharandter Wald und seine historische Erholungsfunktion“. Die beiden Gästeführer André Kaiser und Rolf Mögel zeigen zu diesem Anlass historische Bilder und berichten von Erholungssuchenden der Vergangenheit bis heute. Sie erzählen dabei von sächsischen Herrschern, von Kurgästen im Bad Tharandt und vielen anderen Gästen, die hierherkamen, um Ruhe zu finden, Pilze und Beeren sammelten oder einfach an der frischen Luft wanderten und in manches Lokal einkehrten. Gäste zu der Veranstaltung sind herzlich willkommen. (SZ/ves)

