Geopark-Ranger gesucht Durch das Porphyrland soll es verstärkt geführte Wanderungen geben. Dafür werden Experten ausgebildet.

Der Geopark „Porphyrland – Steinreich in Sachsen“ erweitert sein touristisches Angebot. Damit das gelingt, sucht er Interessenten, die Freude daran haben, sich als Geo-Ranger zu engagieren. „Sie sollen den Gästen unseren Geopark und seine wunderbare Natur näher bringen“, so Geopark-Managerin Kerstin Fiedler. Für diese Aufgabe würden fundierte Kenntnisse zu den regionalen Besonderheiten, zur Entstehung der Landschaft, zu Führungsdidaktik und Marketing benötigt.

Der Geopark wird ab März mit der Ausbildung von Geo-Ranger, sprich zertifizierten Natur- und Landschaftsführern, beginnen. Diese werde voraussichtlich im September enden. Die Dauer umfasse insgesamt 80 Stunden. „Der Unterricht findet überwiegend sonnabends statt“, erklärt sie. Neben einem theoretischen Teil werden die Kenntnisse bei drei ganztägigen Beispielexkursionen vertieft und trainiert. Ziel ist, dass nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung jeder Geo-Ranger eigene Führungen veranstalten kann. Eine könnte beispielsweise zum „versteinerten See“ in Börtewitz führen. Der in Sachsen einmalige Aufschluss eines Permischen Binnensee-Horizontes war im Juli 2014 zum Flächennaturdenkmal erhoben worden.

Wandern auf Luthers Spuren

Die Auftaktveranstaltung für Interessierte findet am 25. März in Grimma in der Geschäftsstelle des Geoparks Porphyrland an der Leipziger Str. 17a statt. Die Qualifizierung der Geo-Ranger wird aus Mitteln des europäischen Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum des Freistaates Sachsen 2014 bis 2020 gefördert.

Elf Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Leipzig, Nord- und Mittelsachsen arbeiten in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des Trägervereins Geopark „Porphyrland – Steinreich in Sachsen“ zusammen. „Der ausgeschilderte Mulderadweg durchzieht das gesamte Gebiet von Süden nach Norden und führt durch zahlreiche Städte und an mehreren Geotopen vorbei“, heißt es vonseiten der Arbeitsgemeinschaft. Durch das Gebiet führen unter anderem der Jacobs-Pilgerweg, der sächsische Lutherweg sowie der Muldentalwanderweg.

Weitere Informationen zur Geo-Ranger-Ausbildung gibt es auf der Internetseite: www.geopark-porphyrland.de; per E-Mail an info@geopark-porphyrland.de sowie telefonisch unter 03437 707361

