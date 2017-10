Geopark präsentiert sich Die Kommunen am Tharandter Wald sollen mehr über Inhalte und Ziele des Projektes erfahren.

Annett Geppert, Vorstandsvorsitzende des Vereins Geopark Erlebnis Tharandter Wald. © Andreas Weihs

Die Akteure um den geplanten Geopark am Tharandter Wald wollen die in dem Gebiet befindlichen Städte und Gemeinden künftig stärker in die Arbeit und das Ziel des Projektes einbinden. Geplant ist dies mithilfe verschiedener Informationsveranstaltungen. Eine solche Info-Runde fand am Montag auf dem Gelände der Georado-Stiftung auf der Talstraße in Dorfhain statt. Die Stiftung hatte die Dorfhainer Gemeinderäte und die Natur- und Heimatfreunde des Ortes eingeladen, um über die Entwicklungen in der Stiftung und über anstehende Projekte zu informieren, sagt Annett Geppert, Chefin des Vereins Geopark Erlebnis Tharandter Wald. In dem Konzept von Georado, das hauptsächlich auf einen fachlichen Austausch, Wissensvermittlung und Nachwuchsarbeit in der Geotechnik abzielt, findet auch der geplante Geopark mit den Themen Geotourismus und Umweltbildung einen Platz, erklärt sie.

Der Geopark will das Gebiet des Tharandter Waldes und der Weißeritztäler durch Aufzeigen der geologischen Vielfalt als Tourismusregion aufwerten. (SZ/ves)

zur Startseite