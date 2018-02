Geologie-Experten besuchen Altbergbaugebiet Die Grube Hermann in Weißwasser war ein Ziel der Fachleute aus China während einer Wirtschaftsreise.

Dr. Manfred Kupetz, Vorsitzender des Fördervereins Muskauer Faltenbogen, erläuterte den Geologie-Experten aus China die Bergbauhistorie der Grube Hermann. © Joachim Rehle

Weißwasser. Gummistiefel wären am Nachmittag die Bekleidung der Stunde gewesen. Über vom Regen schlammige Waldwege im Altbergbaugebiet Grube Hermann mit seinen rund 25 Seen stapften gestern 22 Fach- und Führungskräfte der Geologie aus der gebirgigen südostchinesischen Provinz Zhejiang. Die Gäste aus Asien sind Leiter einschlägiger Behörden oder Ingenieure in privaten Energie- oder Geologieunternehmen. Ihr gestriger Besuch in der Lausitz bildete den Abschluss einer mehrtägigen Reise nach Deutschland, die in erster Linie dazu diente, wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Die Besucher hatten sich im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt (Main) sowie Berlin aufgehalten und wurden im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg in Cottbus empfangen.

In Weißwasser brachte Dr. Manfred Kupetz, Vorsitzender des Fördervereins Muskauer Faltenbogen, den chinesischen Gästen die Bergbaugeschichte der Grube Hermann näher, erläuterte ihnen die Entstehung des Muskauer Faltenbogens, eine eiszeitliche Endmoräne und heute UNESCO-Geopark, den früheren Abbau der Braunkohle in verschiedenen Tiefen und die Gefahren der daraus resultierenden Oberflächeneinbrüche.

Auch gesetzliche Bestimmungen hierzulande flossen mit ein, und die Chinesen staunten, als sie erfuhren, dass sie sich in dieser Bergbaufolgelandschaft auf privatem Grund befanden, den sie dennoch betreten durften. Das Gebiet mit seinen vielen Bergbaumulden ist nicht bewirtschaftbar. Noch größeres Staunen: Wer würde so etwas kaufen wollen? Nun, der Wald kann für den Holzverkauf und die Jagd genutzt werden.

Heute geht es für die Gäste, die vor allem interessierte, wie einstige Bergbaugebiete überwacht werden, wieder zurück nach Zhejiang, das zu den wirtschaftlich wichtigsten Provinzen Chinas gehört. Dort werden, hieß es gestern, auch Bodenschätze abgebaut, zum Beispiel Silber und Gesteine wie Marmor oder Granit.

