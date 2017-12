Geöffnet bis zur letzten Minute Der Abstecher hinter die Grenze könnte für manche die Chance sein, am Heiligabend noch ein Geschenk zu kaufen.

© dpa

Nordböhmen. Wer auf einen Geschenkekauf in letzter Minute spekuliert, könnte sich in Tschechien behelfen. In dem liberalen Land haben Läden traditionell auch sonntags offen, was sich Heiligabend auch nicht ändern wird. Einzig die Supermarktkette Penny kündigte an, am Sonntag nicht zu öffnen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben die Geschäfte aber landesweit zu. (stn)

